Медведев предрек рост цен на нефть из-за введенного потолка на нее

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предрек подорожание нефти после того, как Евросоюз ввел потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

«Она, конечно, не пропадёт, но вот с ценами будет происходить невообразимое. Что, кстати, точно никто не знает, но попробовать залезть в холодную воду очень хочется, чтобы потом хвастаться на выборах своей решительностью. Одно ясно – хорошего для потребителя не будет, это точно», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Эксперт заявил, что потолок цен на нефть РФ плохо отразится на Украине

Политик добавил, что зима только началась, все еще впереди и посоветовал европейцам запасаться шнапсом, одеялами и кипятильниками.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет признавать решение Запада о введении потолка цен на российскую нефть и что Москва готовит ответ на эти ограничения.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:Санкции Против РоссииНефтьДмитрий Медведев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры