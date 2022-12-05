Медведев предрек рост цен на нефть из-за введенного потолка на нее

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предрек подорожание нефти после того, как Евросоюз ввел потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

«Она, конечно, не пропадёт, но вот с ценами будет происходить невообразимое. Что, кстати, точно никто не знает, но попробовать залезть в холодную воду очень хочется, чтобы потом хвастаться на выборах своей решительностью. Одно ясно – хорошего для потребителя не будет, это точно», - написал Медведев в своем Telegram-канале.