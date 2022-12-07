СМИ: Россия может ответить на «нефтяной потолок» «нефтяным полом»

Российские власти могут ответить на введенный странами Европейского союза потолок цен на нефть минимальной отметкой для продажи сырья, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Bloomberg.

Эксперт заявил, что потолок цен на нефть РФ плохо отразится на Украине

По их словам, Москва может как ввести фиксированную цену, так и создать максимальный дисконт по сравнению с международными эталонами. Во втором нефтяные компании просто не смогут совершать сделки, если скидка превысит установленный уровень.

Как считают опрошенные чиновники, эти варианты развития событий зависят от ситуации на рынке и требуют регулярного пересмотра. При этом в настоящее время ясности по ценам нет.

Bloomberg считает, что санкции вводились не для того, чтобы вывести российскую нефть из продаж на мировом рынке, а с целью ограничить доходы от экспорта.

Ранее в Евросоюзе вступил в силу потолок цен на нефть из России, стоимость сырья установят на уровне $60 за баррель при условии, что оно будет как минимум на 5% дешевле рыночной стоимости.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российская нефть была и будет востребована, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЦены На Нефть
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