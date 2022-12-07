СМИ: Россия может ответить на «нефтяной потолок» «нефтяным полом»

По их словам, Москва может как ввести фиксированную цену, так и создать максимальный дисконт по сравнению с международными эталонами. Во втором нефтяные компании просто не смогут совершать сделки, если скидка превысит установленный уровень.

Как считают опрошенные чиновники, эти варианты развития событий зависят от ситуации на рынке и требуют регулярного пересмотра. При этом в настоящее время ясности по ценам нет.

Bloomberg считает, что санкции вводились не для того, чтобы вывести российскую нефть из продаж на мировом рынке, а с целью ограничить доходы от экспорта.

Ранее в Евросоюзе вступил в силу потолок цен на нефть из России, стоимость сырья установят на уровне $60 за баррель при условии, что оно будет как минимум на 5% дешевле рыночной стоимости.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российская нефть была и будет востребована, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

