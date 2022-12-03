Посольство РФ: Введение потолка цен на нефть меняет принципы свободного рынка

Установление Западом потолка цен на российскую нефть означает перекраивание основных принципов функционирования свободных рынков и грозит усилением неопределенности и ростом издержек для потребителей сырья. Об этом говорится в комментарии посольства России в США.

G7 и Австралия согласовали предельную цену на российскую нефть

В дипмиссии отмечают, что Соединенные Штаты замалчивают причину дисбалансов на энергоплощадках — собственные необдуманные действия, в первую очередь антироссийские санкции.

«С упорством, достойным лучшего применения, коллективный Запад пытается решить проблемы, созданные им же на пустом месте. На деле же речь идет о перекраивании базовых принципов функционирования свободных рынков», — приводит сообщение посольства ТАСС.

Российские дипломаты спрогнозировали, что последствиями такого решения станут повсеместное усиление неопределенности и повышение издержек для потребителей сырья. Кроме того, другие страны «теперь не застрахованы от введения потолка против своей экспортной продукции по политическим причинам». При этом в посольстве уверены, что российская нефть продолжит пользоваться спросом вне зависимости от вводимых ограничений.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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