Посольство РФ: Введение потолка цен на нефть меняет принципы свободного рынка

В дипмиссии отмечают, что Соединенные Штаты замалчивают причину дисбалансов на энергоплощадках — собственные необдуманные действия, в первую очередь антироссийские санкции.

«С упорством, достойным лучшего применения, коллективный Запад пытается решить проблемы, созданные им же на пустом месте. На деле же речь идет о перекраивании базовых принципов функционирования свободных рынков», — приводит сообщение посольства ТАСС.

Российские дипломаты спрогнозировали, что последствиями такого решения станут повсеместное усиление неопределенности и повышение издержек для потребителей сырья. Кроме того, другие страны «теперь не застрахованы от введения потолка против своей экспортной продукции по политическим причинам». При этом в посольстве уверены, что российская нефть продолжит пользоваться спросом вне зависимости от вводимых ограничений.

