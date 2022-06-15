Ушаков: Путин посвятит большую часть выступления на ПМЭФ экономическому развитию РФ
Российский президент Владимир Путин большую часть своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме посвятит задачам, которые стоят перед страной в настоящее время и будут стоять завтра, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление помощника главы государства по международным делам Юрия Ушакова.
Речь пойдет об обеспечении дальнейшего экономического развития России, стимулировании внутренней деловой активности, создании комфортных условий для ведения бизнеса и укреплению внешних торгово-инвестиционных связей.
В своем выступлении на пленарной сессии ПМЭФ президент России Владимир Путин будет говорить о суверенности экономики страны и о провале западных санкций. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил политолог Константин Калачев.
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