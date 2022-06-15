Ушаков: Путин посвятит большую часть выступления на ПМЭФ экономическому развитию РФ

Российский президент Владимир Путин большую часть своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме посвятит задачам, которые стоят перед страной в настоящее время и будут стоять завтра, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление помощника главы государства по международным делам Юрия Ушакова.

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Речь пойдет об обеспечении дальнейшего экономического развития России, стимулировании внутренней деловой активности, создании комфортных условий для ведения бизнеса и укреплению внешних торгово-инвестиционных связей.

В своем выступлении на пленарной сессии ПМЭФ президент России Владимир Путин будет говорить о суверенности экономики страны и о провале западных санкций. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил политолог Константин Калачев.

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ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
ТЕГИ:Владимир ПутинПМЭФЮрий Ушаков
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