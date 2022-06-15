Ушаков: Путин посвятит большую часть выступления на ПМЭФ экономическому развитию РФ

Речь пойдет об обеспечении дальнейшего экономического развития России, стимулировании внутренней деловой активности, создании комфортных условий для ведения бизнеса и укреплению внешних торгово-инвестиционных связей.

В своем выступлении на пленарной сессии ПМЭФ президент России Владимир Путин будет говорить о суверенности экономики страны и о провале западных санкций. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил политолог Константин Калачев.

