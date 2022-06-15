Контракт Киркорова, робот Дуняша и талибы: Как прошел первый день ПМЭФ-2022

Так, певец Филипп Киркоров подписал соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. В числе прочего предполагается, что компания Киркорова «Строительные решения» построит крупный торгово-развлекательный комплекс «Звезда» в Новосаратовке. В правительстве региона сообщили, что соглашение принесет Всеволожскому району 1,7 млрд рублей инвестиций. Кроме того, будет создано 30 новых рабочих мест. Планируется, что комплекс построят к четвертому кварталу 2023 года.

«Многое впервые: впервые как крупный бизнесмен, впервые как строитель, девелопер, как человек, который очень хочет помочь экономике России в развитии. Мы в очень интересное время живем с интересными большими возможностями, которые нужно правильно использовать», — сказал Киркоров на полях ПМЭФ.