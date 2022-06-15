Контракт Киркорова, робот Дуняша и талибы: Как прошел первый день ПМЭФ-2022
В Петербурге подходит к концу первый день форума, однако посетители уже остались под большим впечатлением от новых заявлений и соглашений.
25-й Петербургский международный экономический форум открылся 15 июня. Он проходит под девизом «Новый мир - новые возможности». Деловая программа форума будет традиционно посвящена вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий. В первый день форума уже начали заключаться разные соглашения.
Так, певец Филипп Киркоров подписал соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. В числе прочего предполагается, что компания Киркорова «Строительные решения» построит крупный торгово-развлекательный комплекс «Звезда» в Новосаратовке. В правительстве региона сообщили, что соглашение принесет Всеволожскому району 1,7 млрд рублей инвестиций. Кроме того, будет создано 30 новых рабочих мест. Планируется, что комплекс построят к четвертому кварталу 2023 года.
«Многое впервые: впервые как крупный бизнесмен, впервые как строитель, девелопер, как человек, который очень хочет помочь экономике России в развитии. Мы в очень интересное время живем с интересными большими возможностями, которые нужно правильно использовать», — сказал Киркоров на полях ПМЭФ.
При подписании соглашения певец заявил, что презентовал в Петербурге все самое новое, дорогое и главное для него. По словам Киркорова, в это важное для всей России время он со своими друзьями начинает новый бизнес. Исполнитель объяснил, что в Ленинградской области и Санкт-Петербурге «отличный инвестиционный климат» и это «хороший перспективный регион».
Между тем VK и Национальная система платежных карт на полях форума подписали меморандум о сотрудничестве. Они будут развивать платформу лояльности для пользователей продуктов VK и держателей карт «Мир», а также вместе развивать платежные сервисы. В свою очередь глава Дагестана Сергей Меликов подписал соглашение с главой Роскачества Максимом Протасовым о продвижении местной продукции.
Кроме подписания соглашений, в первый день форума было немало интересного. Всеобщее внимание привлекла Дуняша – робот-супермодель и хозяйка кофейни на ПМЭФ. Она предлагает гостям напитки и мороженое, а также умеет делать комплименты. Прототипом робота, созданного в пермской компании «Промобот», стала обладательница титула «Миссис Пермь — 2014» и супруга учредителя парка имени Горького в Перми Рашида Габдуллина Диана Габдуллина. При этом первая версия Дуняши сейчас продает мороженое в киоске в пермском парке. В 2023 году Дуняша уедет в ОАЭ, туда компания планирует поставить не менее пяти моделей.
На ПМЭФ также приехали представители правительства движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России). По данным РИА Новости, на форум прибыли замглавы торгово-промышленной палаты Афганистана Юнус Моманд и глава афганской дипмиссии, временный поверенный в делах Афганистана в России Джамал Насир Гарвал.
Юнус Моманд на полях форума заявил, что сейчас самое время торговать с Россией «по полной». По его словам, в республике обстоит крайне благоприятная ситуация для развития бизнеса.
«Мы рады инвесторам в Афганистане. Сейчас мы действительно имеем много возможностей для торговли», — сказал Моманд SHOT, добавив, что Кабул готов закупать у Москвы нефть и газ, а продавать фрукты и минералы.
Свое участие на ПМЭФ подтвердили более 500 спикеров. На юбилейном форуме выступят представители правительства и Центробанков России, ОАЭ, Турции, Венесуэлы, Египта, представители бизнес-объединений Италии, Канады, США, Франции, руководители международных организаций, а также представители российских и иностранных компаний.
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