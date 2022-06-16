Глава «Газпрома» назвал виновных в росте цен на газ

Председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что в выских ценах на газ выиновны зарубежные регуляторы, сообщает РИА Новости.

«Газпром» предупредил австрийскую OMV и французскую Engie о сокращении поставок газа

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он подчеркнул, что «огромное спасибо» следует сказать, в частности, европейским регуляторам.

«Мы с вами стали свидетелями сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках и очень высокой инфляции. Но все это началось не вчера, не сегодня - и здесь надо сказать «огромное спасибо» зарубежным регуляторам, в частности, европейским регуляторам», - заключил Миллер.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что большинство европейских клиентов компании «Газпром» стали оплачивать газ рублями.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Алексей Миллер, глава "Газпром"
ТЕГИ:Рост ЦенГазГазпромАлексей Миллер
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры