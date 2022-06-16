Глава «Газпрома» назвал виновных в росте цен на газ
Председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что в выских ценах на газ выиновны зарубежные регуляторы, сообщает РИА Новости.
На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он подчеркнул, что «огромное спасибо» следует сказать, в частности, европейским регуляторам.
«Мы с вами стали свидетелями сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках и очень высокой инфляции. Но все это началось не вчера, не сегодня - и здесь надо сказать «огромное спасибо» зарубежным регуляторам, в частности, европейским регуляторам», - заключил Миллер.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что большинство европейских клиентов компании «Газпром» стали оплачивать газ рублями.
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