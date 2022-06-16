Силуанов предложил пересадить чиновников на автомобили Lada
Глава Минфина Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на автомобили отечественного производства. Об этом министр заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Силуанов отметил, что государство, помимо бюджетного стимулирования, могло бы взять на себя риски бизнеса по реализации произведенных товаров, обеспечив соответствующий спрос, пишет РИА ФАН.
По словам главы Минфина, теоретически можно было бы пересадить российских чиновников на автомобили Lada.
В апреле член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб высказалась за то, чтобы пересадить российских чиновников на авто российского производства. При этом парламентарий подчеркнула, что переход должен быть поэтапным.
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