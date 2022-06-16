Набиуллина: Запрета на хождение доллара и евро в России не будет

Запрета на хождение доллара, евро и других валют в России не будет. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Набиуллина заявила, что ситуация в российской экономике не будет прежней

Слова председателя регулятора приводит РИА Новости. Набиуллина отметила, что большинство действующих в стране валютных ограничений следует отменить.

После начала военной спецоперации на Украине и ужесточения санкций Запада в отношении России Центробанк установил ряд валютных ограничений для поддержки курса рубля. Сейчас регулятор смягчил ряд ограничительных мер: в частности, гражданам разрешили продавать наличную иностранную валюту, за исключением доллара и евро, пишет «Свободная пресса». Кроме того, было отменено требование к экспортерам продавать половину валютной выручки, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: кадр из видео YouTube
ТЕГИ:ПМЭФВалютаЭльвира Набиуллина
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