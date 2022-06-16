Ростуризм представил туристический маршрут по местам отдыха Путина

Глава Ростуризма Зарина Догузова объявила о запуске туристического маршрута по местам, где любит отдыхать президент РФ Владимир Путин, сообщает телеканал «Москва 24».

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На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) она рассказала, что маршрут протяжённостью 1,2 тысячи км называется «Сибирские каникулы» и длится восемь дней, первые туристы отправятся по нему в июле.

«Маршрут пролегает по территориям Красноярского края, Хакасии и Тывы. В нём соединились и невероятно красивая природа, и очень яркая этника сибирских народов, культовые места буддизма и многое другое, в том числе Саяно-Шушенская ГЭС», – уточнила глава Ростуризма.

Ранее Догузова заявила, что Россия остаётся на международной туристической арене, несмотря на выход из Всемирной туристической организации, и продолжит активно развивать внутренний и международный туризм, сообщает RT.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ОтдыхВладимир ПутинВнутренний ТуризмРостуризм
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