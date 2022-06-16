Ростуризм представил туристический маршрут по местам отдыха Путина
Глава Ростуризма Зарина Догузова объявила о запуске туристического маршрута по местам, где любит отдыхать президент РФ Владимир Путин, сообщает телеканал «Москва 24».
На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) она рассказала, что маршрут протяжённостью 1,2 тысячи км называется «Сибирские каникулы» и длится восемь дней, первые туристы отправятся по нему в июле.
«Маршрут пролегает по территориям Красноярского края, Хакасии и Тывы. В нём соединились и невероятно красивая природа, и очень яркая этника сибирских народов, культовые места буддизма и многое другое, в том числе Саяно-Шушенская ГЭС», – уточнила глава Ростуризма.
Ранее Догузова заявила, что Россия остаётся на международной туристической арене, несмотря на выход из Всемирной туристической организации, и продолжит активно развивать внутренний и международный туризм, сообщает RT.
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