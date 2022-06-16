Песков анонсировал большое выступление Путина на ПМЭФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готовится выступить на пленарном заседании Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 17 июня, сообщает РИА Новости.
По его словам, выступление российского лидера будет большим.
«Завтра Путин работает уже непосредственно на форуме, в два часа дня большая пленарка. Пленарное заседание, большое выступление Путина ожидаем, президент готовится к нему», - уточнил он.
Представитель Кремля добавил, что в пятницу также запланированы встречи Путина с главами государств, участвующих в форуме, и с руководителями российских СМИ.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что несмотря на все попытки дестабилизации извне, на ПМЭФ ожидается не менее 13,5 тысячи участников, сообщает RT.
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