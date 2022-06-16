Песков анонсировал большое выступление Путина на ПМЭФ

По его словам, выступление российского лидера будет большим.

«Завтра Путин работает уже непосредственно на форуме, в два часа дня большая пленарка. Пленарное заседание, большое выступление Путина ожидаем, президент готовится к нему», - уточнил он.

Представитель Кремля добавил, что в пятницу также запланированы встречи Путина с главами государств, участвующих в форуме, и с руководителями российских СМИ.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что несмотря на все попытки дестабилизации извне, на ПМЭФ ожидается не менее 13,5 тысячи участников, сообщает RT.

