Песков анонсировал большое выступление Путина на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готовится выступить на пленарном заседании Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 17 июня, сообщает РИА Новости.

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По его словам, выступление российского лидера будет большим.

«Завтра Путин работает уже непосредственно на форуме, в два часа дня большая пленарка. Пленарное заседание, большое выступление Путина ожидаем, президент готовится к нему», - уточнил он.

Представитель Кремля добавил, что в пятницу также запланированы встречи Путина с главами государств, участвующих в форуме, и с руководителями российских СМИ.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что несмотря на все попытки дестабилизации извне, на ПМЭФ ожидается не менее 13,5 тысячи участников, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПМЭФДмитрий ПесковВладимир Путин
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