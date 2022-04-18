«Мебель и ремонт»: В ассоциации «Кокон» назвали плюсы коворкингов вместо офисов
Офисы для многих компаний станут слишком дорогими, их заменят уже подготовленные к работе коворкинги, предположил член ассоциации «КОКОН» Виктор Розенберг.
Руководитель брокерского отдела консалтинговой компании OF.ru, член ассоциации «КОКОН» Виктор Розенберг в пресс-центре НСН спрогнозировал рост популярности коворкингов взамен долгосрочной аренды офисов.
«Сейчас сильно не смотрят долгосрочные договора аренды. Я думаю, большую популярность сейчас будут иметь коворкинги, потому что все уже готово, все с мебелью. Цена ремонта сейчас абсолютно непонятная, разбеги люди дают в два раза выше, чем раньше стоило. Была какая-то стоимость фиксированная метра квадратного в офисном помещении, сейчас ее нет. Поэтому большой всплеск вижу по коворкингам. И все договора будут краткосрочные», - рассказал Розенберг.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что инициатива риелторов по продаже вторичного жилья с сохранением условий ипотеки от предыдущих покупателей невозможна с юридической точки зрения и чревата проблемами для банков.
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