«Летом не до работы»: Что стало с рынком труда после начала спецоперации на Украине
Главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина в эфире НСН заявила, что на фоне перестройки экономики российские работодатели станут чаще искать специалистов по логистике и производственным процессам.
В результате ухода из России ряда иностранных компаний на фоне антироссийских санкций многие жители страны потеряли работу. При этом эксперты жалуются на дефицит квалифицированных кадров, в том числе и из-за того, что некоторые специалисты покинули РФ после начала спецоперации на Украине. "Радиоточка НСН" решила выяснить, что именно за это время изменилось на российском рынке труда.
БЕЗРАБОТИЦА ЛИ?
Главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала, что после начала спецоперации на Украине россияне стали чаще искать работу.
«Количество резюме подскочило после событий 24 февраля: сейчас их на 27% больше, чем было в начале года. В течение марта-апреля уровень резюме был выше на 20-25%. При этом, если посмотреть на ситуацию в более долгом горизонте, то мы увидим, что сейчас – по итогам мая – вакансий всего на 3% меньше, чем в апреле, а резюме месяц к месяцу меньше на 2%. Таким образом, мы наблюдаем сохранение спокойствия на рынке труда. В конце мая 2022 количество вакансий сократилось на 14% по сравнению с началом этого года. Причем с конца февраля мы наблюдаем плавное динамичное уменьшение, но дальше - большую часть марта и апреля - динамика вакансий вышла на плато. В начале мае – снова падение, но это обычная история в связи с сезоном праздников и отпусков, когда весь бизнес замедляется. Тем не менее, мы видим явный и четкий тренд на постепенное уменьшение количества вакансий», - объяснила она.
При этом, по ее словам, после начала спецоперации россиян не стали чаще сокращать на работе.
«Hh.индекс - это соотношение активных резюме на одну вакансию. Он является показателем конкуренции за персонал. По итогам мая его уровень составляет 5,8 пункта. С 24 февраля hh.индекс подрос до 5-5,7 пунктов и уже второй месяц держится на этом уровне, что свидетельствует об отсутствии массовых сокращений или массового выхода соискателей на рынок труда», - заметила Данина.
КТО БУДЕТ ВОСТРЕБОВАН?
Представитель hh.ru добавила, что на фоне изменения экономики работодатели начнут искать персонал в новых сферах труда.
«Сейчас в стране начинается глобальная перестройка экономики, а именно изменение цепочек поставок из других стран. Предполагаю, что на фоне этого специалисты по закупкам и логистике станут новым золотом. Здесь и в производстве будут концентрироваться наиболее значительные изменения, которые мы увидим во втором полугодии. Спрос на людей, которые умеют и хотят закупать новым способом, и на людей, которые готовы и умеют запускать, обслуживать и управлять производством по-новому, в обозримом горизонте будет расти. Скорее всего, количество вакансий там должно подскочить, а количество резюме вряд ли сильно увеличится», - заметила она.
При этом, по словам Даниной, в сложившейся ситуации компаниям стало легче искать офисных работников.
«За последние несколько месяцев ситуация на рынке труда изменилась с абсолютно соискательской, когда соискатель диктовал условия почти во всех профессиональных группах, на нормальную с умеренным уровнем конкуренции, который был до 2020 года. Большинство компаний говорит о том, что ситуация с поиском сотрудников значимо не упростилась. Но стало чуть легче с подбором офисного персонала - «белых воротничков». Здесь hh.индекс превысил пять пунктов, а в некоторых сферах поднялся выше восьми. Это говорит о постепенном развороте к рынку работодателя. Но пока это характерно для небольшого количества профессиональных групп: юристы, административный персонал, HR-специалисты, страховщики», - рассказала эксперт по рынку труда.
В то же время она отметила, что в других сферах деятельности конкуренция еще далека от рынка работодателя.
«Это сферы закупок, IT-технологий, водителей, торговли, а также складской и логистический персонал. Рынок труда «синих воротничков», линейного персонала, продаж и IT-специалистов продолжает оставаться «рынком соискателя». В некоторых случаях с подбором стало чуть проще, но это не массовая ситуация. Так как начало года рынок труда встретил жесточайшим дефицитом людей. Вероятность того, что ситуация очень быстро переломится на рынок работодателя, здесь фактически отсутствует», - объяснила Данина.
ВАКАНСИЯ ЗАКРЫТА!
При этом одна добавила, что число активных вакансий в мае 2022 года практически не изменилось.
«За месяц в России на hh.ru было опубликовано почти 730 тысяч вакансий. В конце месяца по сравнению с серединой рост почти на 3% наблюдается в столичном регионе, Санкт Петербурге и Ленинградской области. В сфере безопасности же число активных вакансий снизилось по отношению к предыдущей неделе более чем на 9%, на госслужбе – на 5,5%. При этом за последние 14 недель наиболее сильно число активных вакансий снизилось в столичном регионе (на 37%), Санкт Петербурге и Ленинградской области (на 32%). В сфере науки и образования по сравнению с неделей с 14 по 20 февраля число активных вакансий увеличилось более чем на треть», - рассказала руководитель направления клиентской эффективности.
Главный эксперт hh.ru по рынку труда заметила, что в мае 2022 медиана предлагаемой зарплаты по России составила 51 тысячу 856 рублей.
«Это на 3% выше, чем в мае 2021, и на 1% ниже, чем в феврале 2022. Наибольший прирост за год отмечается в предлагаемых зарплатах специалистам в сферах консультирования с 48 тысяч 422 рублей до 65 тысяч 839 рублей, страхования - с 47 тысяч 181 до 56 тысяч 358, производства - с 51 тысячи 722 до 57 тысяч 287. В регионах наибольший рост отмечается в Дагестане - с 42 тысяч 336 рублей в мае 2021 года до 47 тысяч 70 рублей в мае 2022, Камчатском крае - с 60 тысяч 88 рублей до 66 тысяч 317 рублей, Ленинградской области - с 47 тысяч 552 до 51 тысячи 714, Татарстане – с 43 тысяч 801 до 47 тысяч 549», - заключила Данина.
Ранее заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России не наблюдается существенных проблем с безработицей на фоне санкций.
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