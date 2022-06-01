«Летом не до работы»: Что стало с рынком труда после начала спецоперации на Украине

«Количество резюме подскочило после событий 24 февраля: сейчас их на 27% больше, чем было в начале года. В течение марта-апреля уровень резюме был выше на 20-25%. При этом, если посмотреть на ситуацию в более долгом горизонте, то мы увидим, что сейчас – по итогам мая – вакансий всего на 3% меньше, чем в апреле, а резюме месяц к месяцу меньше на 2%. Таким образом, мы наблюдаем сохранение спокойствия на рынке труда. В конце мая 2022 количество вакансий сократилось на 14% по сравнению с началом этого года. Причем с конца февраля мы наблюдаем плавное динамичное уменьшение, но дальше - большую часть марта и апреля - динамика вакансий вышла на плато. В начале мае – снова падение, но это обычная история в связи с сезоном праздников и отпусков, когда весь бизнес замедляется. Тем не менее, мы видим явный и четкий тренд на постепенное уменьшение количества вакансий», - объяснила она.

При этом, по ее словам, после начала спецоперации россиян не стали чаще сокращать на работе.

«Hh.индекс - это соотношение активных резюме на одну вакансию. Он является показателем конкуренции за персонал. По итогам мая его уровень составляет 5,8 пункта. С 24 февраля hh.индекс подрос до 5-5,7 пунктов и уже второй месяц держится на этом уровне, что свидетельствует об отсутствии массовых сокращений или массового выхода соискателей на рынок труда», - заметила Данина.