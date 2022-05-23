«Логистика и необъективная политика»: В России объяснили причины роста цен на одежду

Стоимость одежды в России увеличилась из-за ухода иностранных компаний, но для этого есть как политические, так и объективные экономические причины, например, проблемы с логистикой. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Из-за ухода из России ряда иностранных fashion-брендов цены на российскую одежду и обувь начали расти, при этом потребительская активность россиян резко снизилась из-за психологического давления. Лебсак-Клейманс подтвердила, что в России выросли цены на эту категорию товаров и сократился спрос на них.