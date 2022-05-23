«Логистика и необъективная политика»: В России объяснили причины роста цен на одежду
Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс в эфире НСН рассказала, что в РФ выросли цены на одежду и сократились продажи в ТЦ, но увеличилось число онлайн-покупок.
Стоимость одежды в России увеличилась из-за ухода иностранных компаний, но для этого есть как политические, так и объективные экономические причины, например, проблемы с логистикой. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.
Из-за ухода из России ряда иностранных fashion-брендов цены на российскую одежду и обувь начали расти, при этом потребительская активность россиян резко снизилась из-за психологического давления. Лебсак-Клейманс подтвердила, что в России выросли цены на эту категорию товаров и сократился спрос на них.
«Это соответствует тренду мировой инфляции, так как в мире идет рост стоимости энергоносителей и сырья, что означает рост себестоимости производства одежды и обуви. К тому же затруднения в трансграничных доставках товаров усложняют и замедляют работу локальных ретейлеров и производителей, завязанных на импорте тканей, фурнитуры и коллекций из ЮВА и других регионов. При этом никакого смещения в сторону дефицита одежды нет. Так, закрытие магазинов, и замедление поставок компенсируется значительным снижением покупательского спроса на одежду и обувь, которое наблюдается с середины марта. При этом массовое закрытие магазинов в ТЦ привело к активному росту доли онлайн покупок. Например, за первый квартал 2022 года прирост продаж одежды в онлайн канале составил 59%», - объяснила она.
Представитель Fashion Consulting Group добавила, что уход модных иностранных компаний с российского рынка связан с оказываемым на них международным давлением.
«Формально, одежда, обувь и аксессуары международных компаний – вне санкций. Единственное исключение – люксовая одежда и обувь с розничной ценой выше €800-1000 (более €300 в закупочной цене). Эта категория действительно попала под санкции. При этом на бренды оказывается значительное давление со стороны аудитории покупателей в Европе и США. И бренды не имеют возможности его игнорировать, так как Европа и США являются для международных брендов основными рынками сбыта. И если Европа и США обеспечивают до 50-70% процентов продаж, то российский рынок сбыта – 4-7% от оборотов глобальных брендов массового сегмента, и не более 3-4% у люксовых брендов», - рассказала она.
При этом, по ее мнению, кроме политических причин для ухода иностранных fashion-брендов из России есть и объективные причины для остановки поставок.
«Крупные логистические контейнерные компании сворачивают работу с РФ. Международное авиасообщение на 2/3 направлений закрыто. Часть северных и западных границ и портов закрыты для ж/д, автоперевозок в РФ. Китайские порты и перевозчики перегружены вследствие вспышки COVID-19 и режима карантинов внутри страны. К тому же существуют технические проблемы с проведением международных платежных операций из-за санкций, наложенных на крупные российские банки. Дополнительным барьером для возобновления деятельности международных модных корпораций является введение параллельного импорта. Все эти факторы являются барьерами для работы крупных международных брендов на рынке РФ», - заключила Лебсак-Клейманс.
Компания Fashion Consulting Group с 2000 года работает с более чем 150 брендами, включая H&M, Mango, Uniqlo, Incity, Zolla, Gloria Jeans и другие.
Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что уход иностранных fashion-брендов с российского рынка позволяет отечественным компаниям заполнить пустующую нишу, но, по его словам, этого может не произойти из-за продолжающегося падения спроса на одежду.
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