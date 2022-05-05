«Безысходность и банкротство»: Владельцы российских ТЦ попали в критическую ситуацию

Владельцы торговых центров в России сейчас находятся в критической ситуации, и без поддержки государства им грозит банкротство, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.

Ранее стало известно, что собственники торговых центров начали их активно продавать. По данным «Известий», в апреле выставлены на продажу около ста ТЦ площадью от 10 до 50 тыс. кв. м. в Москве, Петербурге и других городах-миллионниках.