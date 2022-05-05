«Безысходность и банкротство»: Владельцы российских ТЦ попали в критическую ситуацию
В ТЦ наблюдается колоссальное падение трафика покупателей, однако шансов продать их крайне мало из-за ухода из РФ западных инвесторов, сказал в эфире НСН Иван Федяков.
Владельцы торговых центров в России сейчас находятся в критической ситуации, и без поддержки государства им грозит банкротство, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.
Ранее стало известно, что собственники торговых центров начали их активно продавать. По данным «Известий», в апреле выставлены на продажу около ста ТЦ площадью от 10 до 50 тыс. кв. м. в Москве, Петербурге и других городах-миллионниках.
«Основной драйвер работы торговых центров – выручка их арендаторов. При этом многие ТЦ перешли на схему арендных платежей, как процента с оборота. С падением выручки уменьшается плата за помещения. К сожалению, в ближайшее время это может только продолжиться и даже усугубиться, если мы будем видеть дальнейшее развитие конфликта на Украине. Поэтому многие владельцы торговых центров, девелоперы, понимая безысходность данной ситуации, вынуждены заниматься поиском инвесторов, которым можно было бы продать этот объект», - сказал Федяков.
При этом он признал, что шансов продать крупный ТЦ сейчас практически нет.
«Найти сейчас покупателя достаточно сложно. Большие средства сосредоточены в основном у крупных западных инвесторов. А с учетом того, что их сейчас на российском рынке нет, крайне низкая вероятность найти покупателя. На текущий момент, пока идет спецоперация, шансов крайне мало. Ситуация очень тяжелая и очень печальная, поэтому со стороны правительства и региональных властей должны быть предприняты меры по спасению данного бизнеса. В первую очередь надо либо отменить налог на имущество на какое-то время, либо искать другие способы хотя бы отсрочки налоговых платежей. В противном случае мы сейчас получим не распродажу торговых центров, а банкротство, когда собственники будут их бросать из-за невозможности выполнять обязательства», - подчеркнул эксперт.
Федяков также рассказал о колоссальном оттоке потребителей из российских ТЦ.
«Текущая ситуация на рынке схожа с критической, мы действительно видим колоссальный отток потребителей из торговых центров. Это связано не только с закрытием магазинов крупных международных сетей, не только с запретом показов иностранных фильмов в кинотеатрах, которые являются трафикообразующей зоной, самое главное – резко снизилась потребительская активность, как на фоне экономических причин – падения доходов, так и на фоне психологических. Многие люди сейчас обеспокоены текущей ситуацией и это не позволяет им совершать покупки в непродовольственном сегменте. У нас на текущий момент падение продаж одежды - 25-30%, мебели – тоже около 30%, бытовая техника и электроника снижаются почти на 20%», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В конце апреля сообщалось, что операторы сотовой связи обратились к владельцам площадок в торговых центрах с просьбой уменьшить арендную плату более чем на 50%. По данным «Коммерсанта», в случае отказа мобильные операторы пригрозили закрыть салоны.
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