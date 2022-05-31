В России предсказали рост малого и среднего бизнеса на фоне санкций
Президент «Союза предпринимателей и арендаторов России» Андрей Бунич в эфире НСН рассказал, что развить малый и средний бизнес может повышение конкуренции и господдержка.
Антироссийские санкции наоборот дали толчок для развития малого и среднего бизнеса. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил президент «Союза предпринимателей и арендаторов России» Андрей Бунич.
Ранее аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова провел исследование, согласно результатам которого, более 86% компаний в стране затронули санкции. По словам Бунича, в сложившейся ситуации пострадали все отрасли, в которых есть критический импорт.
«Это и автомобильная, и авиационная промышленность. Там государству следует проводить основательную поддержку. Но думаю, что большинство сфер все-таки адаптируется. Нехватка оборотных средств или падение спроса - такие проблемы были всегда. На самом деле, для малого и среднего бизнеса сейчас в определенных условиях откроются дополнительные возможности. Если будет проводиться правильная политика, то нынешняя ситуация таит в себе новые возможности, потому что начавшаяся перестройка экономики, естественно, означает, что будут появляться целые сферы деятельности. Мы же об этом и мечтали. Мы все время говорили, что малому и среднему бизнесу невозможно пробиться, но сейчас рынок открылся. Это и сельское хозяйство, и многие отрасли промышленности, и IT-сфера», - отметил он.
По его мнению, в сложившейся ситуации малый и средний бизнес может получить хорошее развитие.
«Современный малый и средний бизнес сейчас – это очень узкое пространство. Но даже в сфере торговли, общественного питания и услуг появляются возможности, потому что оставшиеся крупные игроки тоже ослабли. Теперь правительство понимает, что на них нельзя полностью опираться. Здесь надо смотреть стратегически. Я считаю, что может наступить время расцвета малого и среднего бизнеса, чтобы его доля повысилась в разы. Потому что при нынешних 15-20% потенциал развития общества ограничен», - добавил президент союза.
В то же время он напомнил, что государство уже оказывает поддержку предпринимателям.
«В поддержку малого и среднего бизнеса правительство уже приняло очень важную меру – отсрочку страховых взносов. Это очень серьезная льгота – единовременный фактически беспроцентный кредит всему бизнесу, в том числе и населению, потому что работающие граждане тоже выигрывают от этого. Это 1,6 триллиона рублей. Причем во многих сферах существует перспектива просто списать кредитные деньги. Но дальше надо принимать меры развития всех отраслей с прицелом на массовое вовлечение малого и среднего бизнеса в этот процесс», - заключил Бунич.
Ранее председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что малый бизнес сегодня не получает должной поддержки от государства, самый сложный период у ряда отраслей еще впереди.
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