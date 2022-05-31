В России предсказали рост малого и среднего бизнеса на фоне санкций

Антироссийские санкции наоборот дали толчок для развития малого и среднего бизнеса. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил президент «Союза предпринимателей и арендаторов России» Андрей Бунич.

Ранее аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова провел исследование, согласно результатам которого, более 86% компаний в стране затронули санкции. По словам Бунича, в сложившейся ситуации пострадали все отрасли, в которых есть критический импорт.