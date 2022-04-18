«Бум коворкингов и пустые ТЦ»: Как санкции отразились на арендном бизнесе
Представители арендного бизнеса в эфире НСН рассказали, насколько быстро будут заняты пустующие площади и как заменить зарубежных арендаторов.
Зарубежные компании и бренды массово уходят с российского рынка из-за спецоперации на Украине, а вместе с тем начинает страдать и российский арендный бизнес. Многие торговые центры остались без своих основных арендаторов, некоторые собственники помещений просят у компаний возмещения ущерба.
Участники рынка рассказали НСН, как обстоят дела с арендным бизнесом в условиях санкций.
Президент и управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что российские торговые центры ждут конкретных фактов и дат возвращения от приостановивших свою деятельность западных брендов.
«Нет главного фактора: кто однозначно уходит. Чем дольше молчание, тем ближе прохождение точки невозврата, потому что у тех, кто не работает, начинаются убытки. Есть мы – торговые центры, которые построены как коммерческие центры для арендаторов и посетителей, и ретейлеры, которые подбирают коллекции и продают. Ретейлер говорит: "Я закрываюсь и ухожу". Нам как арендодателям причина непонятна, причины называются только в СМИ. Торговые центры в этом не участвуют. Мы видим письма о приостановке коммерческой деятельности – то по техническим причинам, то в ожидании какого-то решения руководства. Другие причины нам не объявляют, они не на поверхности. Поэтому реальный масштаб ухода ретейлеров мы пока не понимаем», - объяснил Москаленко.
Он также предположил, насколько быстро будут заняты пустующие торговые площади.
«Есть опция – просто занять имеющиеся площади, разложить свой товар. Если такого варианта нет, то, когда коммерческое помещение небольшое, это расторжение контракта, заход нового арендатора – это минимум месяц-два. А если это помещения с большим замещением, с закупками, производством и прочим – то это от полугода», - заключил глава.
В свою очередь управляющий директор компании Praedium, президент Ассоциации «КОКОН» Александр Ошурко в пресс-центре НСН предположил, что уже осенью новые компании займут площади международных корпораций, которые в настоящий момент приостановили или полностью завершили свою деятельность в России.
«Если нам компания «Procter & Gamble» перестанет поставлять порошок и зубную пасту, мы же не будем ходить в грязной одежде и с нечищеными зубами? Такого не будет. Найдутся другие компании, которые будут это делать. А этим компаниям для развития нужны будут площади. Условно, это такая временная история. Сейчас часть площадей сократится, но в дальнейшем, скорее всего к сентябрю, другие компании их заберут», - заявил Ошурко.
Санкции, разрыв логистических цепочек, а также отношений с поставщиками из стран Запада значительно сказались и на российском офисном рынке. Между тем руководитель брокерского отдела консалтинговой компании OF.ru, член ассоциации «КОКОН» Виктор Розенберг в пресс-центре НСН спрогнозировал рост популярности коворкингов взамен долгосрочной аренды офисов.
«Сейчас сильно не смотрят долгосрочные договора аренды. Я думаю, большую популярность сейчас будут иметь коворкинги, потому что все уже готово, все с мебелью. Цена ремонта сейчас абсолютно непонятная, разбеги люди дают в два раза выше, чем раньше стоило. Была какая-то стоимость фиксированная метра квадратного в офисном помещении, сейчас ее нет. Поэтому большой всплеск вижу по коворкингам. И все договора будут краткосрочные», - рассказал Розенберг.
Он также рассказал, что в небоскребах «Москва-Сити» можно снять небольшое помещение за 50 тысяч рублей, однако крупные офисы сейчас арендуют редко.
«В Сити есть помещения по 50 метров. Они стоят 45-50 тысяч рублей, если небольшие помещения. Некоторые сдают за 70, но здесь шансов мало [сдать]. Я не заметил каких-то серьезных дисконтов. Просто понятно, что найти на этаж в Сити арендатора крайне сложно. А на 100 метров, на 10 рабочих мест, плюс переговорная или кабинет руководителя, арендатора найти легко. Я не заметил, чтобы цены как-то упали. Но многие повысили», - резюмировал Розенберг.
РБК со ссылкой на прогноз консалтинговой компании Knight Frank сообщал, что доля свободных площадей в дорогих офисах в Москве, расположенных в бизнес-центрах класса А, может вырасти с 9,7 до 14,5–19,5%. К таким зданиям относят наиболее дорогие и технически оснащенные офисные комплексы, расположенные преимущественно в центральных районах столицы. Если прогноз реализуется, то это будет максимальная доля пустующих офисов класса А за последние пять лет: в 2017 году она составляла 17,1%, а 2018-м — 12,5%.
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