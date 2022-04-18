«Бум коворкингов и пустые ТЦ»: Как санкции отразились на арендном бизнесе

«Если нам компания «Procter & Gamble» перестанет поставлять порошок и зубную пасту, мы же не будем ходить в грязной одежде и с нечищеными зубами? Такого не будет. Найдутся другие компании, которые будут это делать. А этим компаниям для развития нужны будут площади. Условно, это такая временная история. Сейчас часть площадей сократится, но в дальнейшем, скорее всего к сентябрю, другие компании их заберут», - заявил Ошурко.

Санкции, разрыв логистических цепочек, а также отношений с поставщиками из стран Запада значительно сказались и на российском офисном рынке. Между тем руководитель брокерского отдела консалтинговой компании OF.ru, член ассоциации «КОКОН» Виктор Розенберг в пресс-центре НСН спрогнозировал рост популярности коворкингов взамен долгосрочной аренды офисов.

«Сейчас сильно не смотрят долгосрочные договора аренды. Я думаю, большую популярность сейчас будут иметь коворкинги, потому что все уже готово, все с мебелью. Цена ремонта сейчас абсолютно непонятная, разбеги люди дают в два раза выше, чем раньше стоило. Была какая-то стоимость фиксированная метра квадратного в офисном помещении, сейчас ее нет. Поэтому большой всплеск вижу по коворкингам. И все договора будут краткосрочные», - рассказал Розенберг.