«Персональный» барьер: Российскому бизнесу указали, как не платить налоги в России

Накануне «Коммерсант» сообщил, что ассоциация больших данных (АБД) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) призвали убрать из нового законопроекта по защите персональных данных требование оповещать Роскомнадзор об их передаче в другие страны. Они опасаются, что это требование приведет к сложностям с трансграничной торговлей. Иван Федяков считает, что беспокойство бизнеса вполне оправдано.

«Сейчас возникла очень интересная коллизия. Правительство инициировало принятие решения странами ЕАЭС о том, чтобы увеличить величину беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа. Увеличили с 200 до тысячи евро в месяц. У ряда российских компаний появилась мысль: зачем торговать в России, если можно свой интернет-магазин перенести в юрисдикцию за границу? Потребители будут покупать продукцию там, но получать здесь. При этом не нужно платить никакие налоги. Это очень хорошая схема, чтобы оптимизировать затраты. Но в этом случае эти данные нужно перенести за границу. Если требование об оповещении Роскомнадзора уберут, то это позволит многим российским компаниям перенести интернет-магазины в чужую юрисдикцию и назвать их иностранными трансграничными интернет-магазинами», - сказал Иван Федяков.

По его словам, при онлайн-торговле передаются абсолютно все персональные данные человека.