«Персональный» барьер: Российскому бизнесу указали, как не платить налоги в России
Перенос российского интернет-магазина в иностранную юрисдикцию поможет оптимизировать затраты, заявил в эфире НСН аналитик Иван Федяков.
Многие российские компании смогут перенести свои интернет-магазины в зарубежную юрисдикцию и не платить налоги в России, заявил гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Но для этого бизнес просит внести поправки в новый законопроект о персональных данных.
Накануне «Коммерсант» сообщил, что ассоциация больших данных (АБД) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) призвали убрать из нового законопроекта по защите персональных данных требование оповещать Роскомнадзор об их передаче в другие страны. Они опасаются, что это требование приведет к сложностям с трансграничной торговлей. Иван Федяков считает, что беспокойство бизнеса вполне оправдано.
«Сейчас возникла очень интересная коллизия. Правительство инициировало принятие решения странами ЕАЭС о том, чтобы увеличить величину беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа. Увеличили с 200 до тысячи евро в месяц. У ряда российских компаний появилась мысль: зачем торговать в России, если можно свой интернет-магазин перенести в юрисдикцию за границу? Потребители будут покупать продукцию там, но получать здесь. При этом не нужно платить никакие налоги. Это очень хорошая схема, чтобы оптимизировать затраты. Но в этом случае эти данные нужно перенести за границу. Если требование об оповещении Роскомнадзора уберут, то это позволит многим российским компаниям перенести интернет-магазины в чужую юрисдикцию и назвать их иностранными трансграничными интернет-магазинами», - сказал Иван Федяков.
По его словам, при онлайн-торговле передаются абсолютно все персональные данные человека.
«К закону о персональных данных относится абсолютно всё. Начиная от фамилии, имени, отчества и номера телефона. Не надо думать, что персональные данные – это исключительно паспортные данные и адрес прописки. Дальше на это все начинает распространяться куча ответственности. Ответственность за сбор данных без предупреждения, за недобросовестное хранение этих данных. Хотя, как можно их добросовестно хранить, когда хакеры вскрывают эти данные на раз. Государство не предлагает абсолютно никаких решений с точки зрения того, как решить эту проблему, кроме как вводить ответственность за какие-либо нарушения», - указал Федяков.
Аналитик также отметил, что российскому бизнесу необходимо помочь и снять всевозможные барьеры в плане персональных данных.
«IT-отрасль относится к сфере быстрого инновационного развития. Любое инновационное развитие сталкивается с какими-то барьерами и быстро начинает отскакивать от них и убегать в сторону. Мы не получим никаких нормальных, адекватных проектов, если в таком же режиме будем двигаться дальше. Считаю, что нужно снимать эти ограничения и барьеры. Нужно максимально постараться создать свободу. Иногда пеняют на то, что аналогичный закон о персональных данных действует в Европе. Ну действует, но зачем копировать?» - добавил Федяков.
Как сообщала директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова, инициатива приведет к тому, что бизнес должен будет сообщать Роскомнадзору обо всех зарубежных продавцах или о каждой новой покупке у иностранного продавца в зависимости от трактовки.
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