Коронавирус заразил мировую экономику

Эпидемия коронавируса нового типа негативно влияет на глобальную экономку. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания по ситуации на глобальных сырьевых рынках на фоне эпидемии, сообщает «Интерфакс».

Путин отметил, что последствия распространения коронавируса серьезно сказываются на мировом рынке нефти. По его словам, требуется разработать меры экономического реагирования на сложившуюся ситуацию. При этом Путин добавил, что Фонд национального благосостояния России сможет обеспечить выполнение всех гособязательств правительства при ухудшении мировой экономики.

Доктор экономических наук, профессор Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, экс-министр экономики страны Андрей Нечаев в интервью НСН заявил, что при современном уровне медицины в Европе остановить этот вирус удастся. Однако, эксперт считает, что эпидемия может оказаться «последней каплей», которая запустит механизм рецессии.

«В условиях рецессии мировой экономики снижаются цены на сырьевые товары. А они – основа российского экспорта. И это окажет давление на рубль в сторону девальвации, и потенциально - на доходы бюджета. Но учитывая накопленные запасы, около 80 трлн рублей, профицитный бюджет, Россия переживет рецессию без каких-либо драматических потрясений, если, конечно, она будет не слишком продолжительной. Если затянется на несколько лет, то это будет большое испытание для людей», - предупредил Андрей Нечаев.