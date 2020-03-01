Коронавирус заразил мировую экономику
Ученые и экономисты в эфире НСН проанализировали влияние эпидемии коронавируса на экономику в России и в мире.
Эпидемия коронавируса нового типа негативно влияет на глобальную экономку. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания по ситуации на глобальных сырьевых рынках на фоне эпидемии, сообщает «Интерфакс».
Путин отметил, что последствия распространения коронавируса серьезно сказываются на мировом рынке нефти. По его словам, требуется разработать меры экономического реагирования на сложившуюся ситуацию. При этом Путин добавил, что Фонд национального благосостояния России сможет обеспечить выполнение всех гособязательств правительства при ухудшении мировой экономики.
Доктор экономических наук, профессор Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, экс-министр экономики страны Андрей Нечаев в интервью НСН заявил, что при современном уровне медицины в Европе остановить этот вирус удастся. Однако, эксперт считает, что эпидемия может оказаться «последней каплей», которая запустит механизм рецессии.
«В условиях рецессии мировой экономики снижаются цены на сырьевые товары. А они – основа российского экспорта. И это окажет давление на рубль в сторону девальвации, и потенциально - на доходы бюджета. Но учитывая накопленные запасы, около 80 трлн рублей, профицитный бюджет, Россия переживет рецессию без каких-либо драматических потрясений, если, конечно, она будет не слишком продолжительной. Если затянется на несколько лет, то это будет большое испытание для людей», - предупредил Андрей Нечаев.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин пояснил в эфире НСН, что России необходимо не просто тратить деньги из Резервного фонда, а заставить их работать.
«Так называемые бюджетные резервы, которые составляют 13,5 трлн рублей, это аналог гробовых. И если исходить из того, что кризис продлится 6 месяцев, а дальше все будет хорошо, то это всё будет продолжать разрушать экономику. А если исходить из реальности, то продержимся мы 1,5-2 года, а потом - конец. Деньги, которые не тратятся, это – гробовые», - привел аналогию Михаил Делягин
По итогам 2020 года из-за эпидемии коронавируса российский ВВП может потерять 0,11 п.п., прогнозируют аналитики финансовых агентств. Руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в беседе с НСН отметил, что мировая экономика уже двигалась к кризису. И Китай в этом смысле не исключение. По мнению экономиста, коронавирус для страны может быть ширмой экономического кризиса.
«Вся мировая экономика, замедляясь в прошлом году, готовила текущую коррекцию рынков, как бы не назвать ее настоящем падением рынков, и возможного дальнейшего падание в перспективе в феврале. Но вирус появился неожиданно и прикрыл трудности, которые Китай начал испытывать в реальном секторе торговли. Все, что сейчас происходит с вирусом, это не только вирус, но и что-то еще, что-то очень серьезное, что идет в экономике Поднебесной, что касается и других стран», — уверяет Василий Колташов.
Экономист Никита Кричевский в эфире НСН заявил, что эксперты не учитывают потенциал КНР при поиске выхода из экономического кризиса в связи с коронавирусом.
«Нефть снизилась в цене за январь на 16%, экспорт в Китай нефти и нефтепродуктов – на 20%. Китайские предприятия находятся на карантине и приказывают сотрудникам не появляться на работе. Это свидетельствует о том, что в китайской экономике все очень и очень плохо. Но! Где гарантия, что Китай, после того, как сойдет на нет коронавирус, не захочет наверстать упущенное?» - задался вопросом эксперт.
Ранее НСН рассказала, как коронавирус давит на баррель, рубль и декалитр.
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