Колташов: За ширмой коронавируса скрыт экономический кризис

7 февраля 202022:00

Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей финансовой сферы.

1

Коронавирус способен замедлить темпы роста российского ВВП

По итогам 2020 года из-за эпидемии коронавируса российский ВВП может потерять 0,11 п.п., прогнозируют аналитики финансовых агентств.

Василий Колташов: «Об этом говорят многие, постоянно и везде. На самом деле, проблема гораздо более серьезная. Вся мировая экономика, замедляясь в прошлом году, готовила текущую коррекцию рынков, как бы не назвать ее настоящем падением рынков, и возможного дальнейшего падание в перспективе в феврале. Но вирус появился неожиданно и прикрыл трудности, которые Китай начал испытывать в реальном секторе торговли. Все, что сейчас происходит с вирусом, это не только вирус, но и что-то еще, что-то очень серьезное, что идет в экономике Поднебесной, что касается и других стран», — уверяет Василий Колташов в эфире НСН. 

2

За задержку зарплат руководство сядет в тюрьму

В России предложили ужесточить наказание за невыплату зарплаты. За задержку выплат сроком более чем на два месяца работодателю грозит до пяти лет тюрьмы. В случае более тяжких нарушений может грозить до десяти лет колонии.

Василий Колташов: «Зачем это сейчас? В условиях, когда, казалось бы, нужно позаботиться о том, чтобы у всех были маски, по крайней мере, в сопредельных с Китаем регионах. Вполне возможно, что невыплаты зарплат будут случаться чаще. Кстати говоря, социальные меры, которые предложены президентом, они тоже находятся в контексте проблем мировой экономики. Судя по тому, что происходит за ширмой коронавируса, этот год в экономике будет очень непростым», — комментирует он для НСН. 

3

Родителей обяжут обеспечить жильем детей в случае развода

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает родителей в случае развода обеспечить жильем детей.

Василий Колташов: «Было бы хорошо, чтобы вообще все отношения, связанные с разводом, были привязаны к правам ребенка. Не только на жилье, но и право выбирать родителя, выбирать режим отношений, иметь право, кстати говоря, всегда контактировать с обоими родителями. Потому что мальчики, выросшие без отцов, это одна из главных наших трагедий, причем, послевоенных, которая сохраняется по сей день», — отмечает он НСН. 

4

Ветераны получат по 75 тысяч рублей в честь праздника

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о выплате ветеранам по 75 тысяч рублей в честь предстоящей годовщины Победы.

Василий Колташов: «Это уже все обсуждают. Но вот что резонно предположить. А что если празднование Дня Победы совпадет с некоторыми символическими изменениями. Мы уже ушли от «голубя», вспоминаем 2015 год – это был символ Победы, хоть и очень странный. Сейчас мы пришли к стрелочкам, ударам, флагам, к более воинственным предметам. И в этой ситуации не откроется ли Мавзолей? Не будет ли снят во время парада чехол с Мавзолея и не увидим ли мы на нем членов правительства и ведущих фракций Госдумы?» — рассуждает Василий Колташов в беседе с НСН. 

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
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