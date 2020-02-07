Колташов: За ширмой коронавируса скрыт экономический кризис

Василий Колташов: «Это уже все обсуждают. Но вот что резонно предположить. А что если празднование Дня Победы совпадет с некоторыми символическими изменениями. Мы уже ушли от «голубя», вспоминаем 2015 год – это был символ Победы, хоть и очень странный. Сейчас мы пришли к стрелочкам, ударам, флагам, к более воинственным предметам. И в этой ситуации не откроется ли Мавзолей? Не будет ли снят во время парада чехол с Мавзолея и не увидим ли мы на нем членов правительства и ведущих фракций Госдумы?» — рассуждает Василий Колташов в беседе с НСН.

