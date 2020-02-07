Колташов: За ширмой коронавируса скрыт экономический кризис
Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей финансовой сферы.
Коронавирус способен замедлить темпы роста российского ВВП
По итогам 2020 года из-за эпидемии коронавируса российский ВВП может потерять 0,11 п.п., прогнозируют аналитики финансовых агентств.
Василий Колташов: «Об этом говорят многие, постоянно и везде. На самом деле, проблема гораздо более серьезная. Вся мировая экономика, замедляясь в прошлом году, готовила текущую коррекцию рынков, как бы не назвать ее настоящем падением рынков, и возможного дальнейшего падание в перспективе в феврале. Но вирус появился неожиданно и прикрыл трудности, которые Китай начал испытывать в реальном секторе торговли. Все, что сейчас происходит с вирусом, это не только вирус, но и что-то еще, что-то очень серьезное, что идет в экономике Поднебесной, что касается и других стран», — уверяет Василий Колташов в эфире НСН.
За задержку зарплат руководство сядет в тюрьму
В России предложили ужесточить наказание за невыплату зарплаты. За задержку выплат сроком более чем на два месяца работодателю грозит до пяти лет тюрьмы. В случае более тяжких нарушений может грозить до десяти лет колонии.
Василий Колташов: «Зачем это сейчас? В условиях, когда, казалось бы, нужно позаботиться о том, чтобы у всех были маски, по крайней мере, в сопредельных с Китаем регионах. Вполне возможно, что невыплаты зарплат будут случаться чаще. Кстати говоря, социальные меры, которые предложены президентом, они тоже находятся в контексте проблем мировой экономики. Судя по тому, что происходит за ширмой коронавируса, этот год в экономике будет очень непростым», — комментирует он для НСН.
Родителей обяжут обеспечить жильем детей в случае развода
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает родителей в случае развода обеспечить жильем детей.
Василий Колташов: «Было бы хорошо, чтобы вообще все отношения, связанные с разводом, были привязаны к правам ребенка. Не только на жилье, но и право выбирать родителя, выбирать режим отношений, иметь право, кстати говоря, всегда контактировать с обоими родителями. Потому что мальчики, выросшие без отцов, это одна из главных наших трагедий, причем, послевоенных, которая сохраняется по сей день», — отмечает он НСН.
Ветераны получат по 75 тысяч рублей в честь праздника
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о выплате ветеранам по 75 тысяч рублей в честь предстоящей годовщины Победы.
Василий Колташов: «Это уже все обсуждают. Но вот что резонно предположить. А что если празднование Дня Победы совпадет с некоторыми символическими изменениями. Мы уже ушли от «голубя», вспоминаем 2015 год – это был символ Победы, хоть и очень странный. Сейчас мы пришли к стрелочкам, ударам, флагам, к более воинственным предметам. И в этой ситуации не откроется ли Мавзолей? Не будет ли снят во время парада чехол с Мавзолея и не увидим ли мы на нем членов правительства и ведущих фракций Госдумы?» — рассуждает Василий Колташов в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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