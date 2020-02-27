Вирусная экономика наносит удары по мировым державам

Дешевеющая из-за коронавируса нефть потянула за собой российский фондовый рынок и национальную валюту. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в четверг вечером перевалил за отметку 66 рублей 25 копеек впервые с прошлого сентября. Курс евро приближался к 73 рублям. Нефть обновляет минимумы более чем за год: цена барреля марки Brent упала ниже 51 доллара. Безостановочное падение цен на нефть из-за снижения ее потребления в контексте последствий вспышки коронавируса стало ключевой причиной резкого движения вниз показателей российского рынка акций: индекс РТС рухнул на 5 с лишним процентов. Лидерами падения стали акции «Сургутнефтегаза», потерявшие за торговую сессию -10%. А за последнюю неделю они подешевели почти на 20%.

Падение котировок фиксируется не только на развивающихся рынках, но и на Wall Street. Американский индекс Dow Jones снизился на 10% от своего максимального уровня, S&P 500 упал до минимума с ноября прошлого года после новостей об обнаружении коронавируса у пациента в Калифорнии. Центр по предупреждению и борьбе с инфекциями США подтвердил случай обнаружения коронавируса у гражданина, который не посещал страны, где зафиксирована вспышка, и не общался с зараженными людьми. Не помогли даже увещевания Дональда Трампа, который заявил, что власти страны готовы к любым вариантам развития ситуации с коронавирусом, и что масштабное распространение заболевания в самих США маловероятно. Bank of America уже снизил свой прогноз роста мировой экономики в текущем году до 2,8% с прежних 3,1%. Это самый низкий ожидаемый рост с 2009 года. И, по прогнозам экспертов, рынок продолжит снижаться на опасениях вспышки в самих США, что угрожает дальнейшим падением спроса на нефть, а это непосредственно касается рубля и российских индексов.

По своим экономических последствиям китайский коронавирус оказался настоящим спрутом – страдает потребление не только нефти, но даже пива! Одна из крупнейших в мире пивоваренных компаний прогнозирует самое существенное падение прибыли как минимум за десятилетие в первом квартале текущего года именно из-за распространения коронавируса. Последствия вспышки заболевания уменьшили ее выручку в первые два месяца года примерно на $285 млн. С начала года капитализация компании снизилась на 19%.

