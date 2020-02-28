Делягин подтвердил приближение мирового экономического кризиса
Директор Института проблем глобализации пояснил в эфире НСН, что Россия сможет выйти достаточно легко из кризиса, если начнет тратить отложенные в Резервный фонд средства.
Мировая экономика покажет худшие за последнее десятилетие результаты по итогам 2020 года. К такому выводу пришли эксперты Bank of America. Они прогнозируют, что рост мирового ВВП замедлится до 2,8%, хотя на протяжении последних десяти лет он не опускался ниже 3 процентов. Причиной аналитики банка называют снижение темпов роста ВВП Китая. Вторая экономика мира в 2019 году замедлилась до 6,1%, что стало минимумом за 29 лет. В начале 2020 года ситуация только ухудшилась из-за эпидемии коронавируса.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил НСН, что согласен с мнением американских коллег. Мир ждет экономический кризис.
«20-ый год будет тяжелым и уже тяжелый, потому что за три дня индекс Dow Jones упал на 11%, а я сначала января подешевела более чем на четверть. При этом ситуация только разворачивается. Китай – мастерская нашего мира – из-за коронавируса приостановил работу. 12 лет назад были сделаны такие оценки: если экономический рост Китая упадет до 4%, а тогда это было немыслимо, в условиях кризиса рост замедлился до 8%, то он сорвет мир в глобальную депрессию. Сейчас 4% - вполне нормальный прогноз на этот год», - напомнил собеседник НСН.
Согласно прогнозам Михаила Делягина, последующие годы для России будут еще более тяжелыми. И в этом «виновата» либеральная социально-экономическая политика, на которую ориентировано правительство страны.
«Модель, заложенная в момент создания государства в 1991 году, ориентация на разграбление страны, вместо ее созидания… Эта модель продолжает функционировать. И смена правительства никак не повлияла. Мы видим, что сохраняется тот же самый бюджет, который не предусматривает увеличение бюджетных расходов», - резюмировал Михаил Делягин.
Сегодня утром рынок российских акций продолжил обвальное падение по всем «голубым фишкам». Это происходит на фоне резкого отката мировых площадок и нефти на опасениях замедления глобальной экономики из-за негативного влияния коронавируса из Китая, индексы РТС и МосБиржи обновили минимумы с октября 2019 года, при этом выросших бумаг из расчета индексов не зафиксировано.
Подешевели акции «Мечела», АЛРОСА, «Магнита», «Аэрофлота», НОВАТЭКа, РусГидро, «Газпрома» и многих других.
«Старушки копят гробовые. И когда старушка умирает, то остаются деньги на гроб и приличные похороны. И так называемые бюджетные резервы, которые составляют 13,5 трлн рублей, это аналог гробовых. И если исходить из того, что кризис продлится 6 месяцев, а дальше все будет хорошо, то это всё будет продолжать разрушать экономику. А если исходить из реальности, то продержимся мы 1,5-2 года, а потом - конец. Деньги, которые не тратятся, это – гробовые», - привел аналогию экономист.
При этом двумя днями ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что после преодоления финансового кризиса в 2014 году российская финансовая система готова к различным шокам и кризисам, включая последствия от распространения заболевания коронавирусом.
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