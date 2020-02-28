Делягин подтвердил приближение мирового экономического кризиса

Мировая экономика покажет худшие за последнее десятилетие результаты по итогам 2020 года. К такому выводу пришли эксперты Bank of America. Они прогнозируют, что рост мирового ВВП замедлится до 2,8%, хотя на протяжении последних десяти лет он не опускался ниже 3 процентов. Причиной аналитики банка называют снижение темпов роста ВВП Китая. Вторая экономика мира в 2019 году замедлилась до 6,1%, что стало минимумом за 29 лет. В начале 2020 года ситуация только ухудшилась из-за эпидемии коронавируса.

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил НСН, что согласен с мнением американских коллег. Мир ждет экономический кризис.

«20-ый год будет тяжелым и уже тяжелый, потому что за три дня индекс Dow Jones упал на 11%, а я сначала января подешевела более чем на четверть. При этом ситуация только разворачивается. Китай – мастерская нашего мира – из-за коронавируса приостановил работу. 12 лет назад были сделаны такие оценки: если экономический рост Китая упадет до 4%, а тогда это было немыслимо, в условиях кризиса рост замедлился до 8%, то он сорвет мир в глобальную депрессию. Сейчас 4% - вполне нормальный прогноз на этот год», - напомнил собеседник НСН.

Согласно прогнозам Михаила Делягина, последующие годы для России будут еще более тяжелыми. И в этом «виновата» либеральная социально-экономическая политика, на которую ориентировано правительство страны.