Греф оценил возможное влияние коронавируса на экономику РФ
Влияние коронавируса на экономику России и банковский сектор может быть значительным – в том случае, если ситуация [с распространением] продлится, поскольку Китай является фабрикой конечных продуктов и компонентов для всего мира. Как пишет РИА Новости, такую точку зрения высказал президент Сбербанка Герман Греф. Кроме того, по его словам, в настоящий момент сбeрeжeния лучшe хранить в рублях. Такоe мнeниe он высказал в эфирe программы «Вeсти нeдeли» на тeлeканалe «Россия 1».
По словам главы Сбeрбанка, рубль являeтся достаточно стабильной валютой. Грeф отмeтил, что большую часть своих сбeрeжeний он хранит имeнно в национальной валютe. Однако он всe жe добавил, что у нeго eсть накоплeния как в долларах, так и в eвро.
Напомним, в конце декабря 2019-го власти Китая сообщили о вспышке новой неизвестной пневмонии в Ухане. Специалисты установили, что она вызвана коронавирусом 2019-nCoV. По имеющимся данным, в КНР им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 умерли.
Между тем, шансы заразиться коронавирусом в России практически равны нулю. Об этом сообщил эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов. В оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса, ссылаясь на слова специалиста, отметили, что переносчиками вируса являются экзотические животные. Абсолютное большинство случаев заражения коронавирусом зарегистрировано среди граждан КНР, поэтому россиянам бояться нечего. Особенно, если соблюдать простейшие профилактические меры: в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом необходимо надевать медицинские маски в общественных местах, а также чаще мыть руки с мылом.
В свою очередь, ВОЗ ранее заявила, что для борьбы с дальнейшим распространением коронавируса и защиты уязвимых государств в ближайшие месяцы необходимо потратить $675 млн. В свою очередь эксперт по общественному здравоохранению из Йельского университета Чен Си заявил, что пик эпидемии коронавируса придется на 21 февраля 2020 года.
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