Кричевский: Политика Кудрина страшнее коронавируса!

Последнее время Счетная палата озвучивает тренды, которые ранее широко расходятся в соцсетях. Об этом заявил экономист Никита Кричевский заявил в эфире НСН. Он отметил, что эксперты не учитывают потенциал КНР.

«Аналитики Счетной палаты убеждены, что, если вложат в уста главы ведомства Алексея Кудрина известные публике истины, он станет Кандидом, предупреждающим общество и власть о перипетиях, которые ждут Российскую Федерацию в обозримой перспективе. Нефть снизилась в цене за январь на 16%, экспорт в Китай нефти и нефтепродуктов – на 20%. Китайские предприятия находятся на карантине и приказывают сотрудникам не появляться на работе. Это свидетельствует о том, что в китайской экономике все очень и очень плохо. Но! Где гарантия, что Китай, после того, как сойдет на нет коронавирус, не захочет наверстать упущенное? Почему об этом не говорит господин Кудин и его соратники?» - задался вопросом эксперт.