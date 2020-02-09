Кричевский: Политика Кудрина страшнее коронавируса!
Российские экономисты в эфире НСН назвали выводы Счетной палаты о влиянии коронавируса на экономику РФ ожидаемыми и раскритиковали деятельность Кудрина.
Негативным фактором влияния китайского коронавируса на российскую экономику станет сокращение внешнеторгового оборота с Китаем, а также снижение спроса на энергоносители, которое возникнет в связи с замедлением китайской экономики. Такой прогноз ТАСС дали в Счетной палате РФ.
Степень негативного влияния оценить в настоящий момент затруднительно. Масштабы потерь будут зависеть от того, насколько быстро в Китае справятся с эпидемией, отметили в ведомстве.
Последнее время Счетная палата озвучивает тренды, которые ранее широко расходятся в соцсетях. Об этом заявил экономист Никита Кричевский заявил в эфире НСН. Он отметил, что эксперты не учитывают потенциал КНР.
«Аналитики Счетной палаты убеждены, что, если вложат в уста главы ведомства Алексея Кудрина известные публике истины, он станет Кандидом, предупреждающим общество и власть о перипетиях, которые ждут Российскую Федерацию в обозримой перспективе. Нефть снизилась в цене за январь на 16%, экспорт в Китай нефти и нефтепродуктов – на 20%. Китайские предприятия находятся на карантине и приказывают сотрудникам не появляться на работе. Это свидетельствует о том, что в китайской экономике все очень и очень плохо. Но! Где гарантия, что Китай, после того, как сойдет на нет коронавирус, не захочет наверстать упущенное? Почему об этом не говорит господин Кудин и его соратники?» - задался вопросом эксперт.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в беседе с НСН также упрекнул главу Счетной палаты. Экономист убежден, что последствия реформ Кудрина в бытность его на посту главы Минфина страшнее влияния пандемии из Китая, которое он назвал несущественным.
«Можно продолжить список негативных факторов коронавируса на российскую экономику. И противоэпидемические мероприятия, и общее сокращение торговли наносят ущерб. В Забайкалье мы видели всплеск цен на овощи. Надеюсь, в докладе Счетной палаты отмечается, что масштабы этих последствий незначительные. Они годятся для газетного заголовка, но абсолютно не существенны на макроэкономическом уровне и не идут ни в какое сравнение с негативными последствиями разрушительной либеральной социально-экономической политики, которую в свое время всячески пропагандировал и закрепил на государственном уровне нынешний руководитель Счетной палаты Кудрин», - заявил собеседник НСН.
По мнению экономиста Василия Колташова, трудности в реальном секторе торговли Китай пытается прикрыть коронавирусом. Об этом эксперт заявил в эфире НСН. Экономист рассказал, что в прошлом году в мировой экономике наметилась коррекция рынков с возможным их падением в феврале.
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