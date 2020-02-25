Экс-министр экономики РФ: Коронавирус станет триггером запоздавшего кризиса
Доктор экономических наук Андрей Нечаев заявил в беседе с НСН, что ожидает рецессию в мировой экономике в первом полугодии 2020 года.
Состояние 500 богатейших людей мира сократилось за день на $140 млрд. Как сообщает Bloomberg, это произошло из-за колебаний рынка на фоне распространения коронавируса. Фондовые рынки начали падать. По данным издания, это самое сильное снижение уровня благосостояния с тех пор, как агентство начало составлять этот рейтинг в октябре 2016 года. Коронавирус активно распространяется в Северной Италии, вероятнее всего, скоро он охватит и всю Европу.
Существует ли риск того, что мир столкнется с мощнейшим экономическим кризисом в ближайшее время? Как все это отразится на России? С такими вопросами НСН обратилась к доктору экономических наук, профессору Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, экс-министру экономики страны Андрею Нечаеву.
«Я отношусь к тем экспертам, который ждет циклическую рецессию. По прошлому опыту кризиса 2008-2009 годов пора бы уже наступить очередному спаду. Но странная политика Центральных банков этому противодействовала. Рецессия все время отодвигалась. Не исключаю, что история с коронавирусом станет тем самым триггером, который запустит циклическую рецессию. Мировые фондовые рынки всегда волатильны. Предполагать, что при современном уровне медицины в Европе остановить этот вирус не удастся, маловероятно. А вот стать той последней каплей, которая запустит циклическую рецессию, он может», - уверен эксперт.
Андрей Нечаев добавил, что кризис ожидал в первом-втором квартале 2020 года. Состояние России в период кризиса, по его словам, будет зависеть от того, насколько долго эта рецессия будет продолжаться.
«Общее правило: в условиях рецессии мировой экономики снижаются цены на сырьевые товары. А они – основа российского экспорта. И это окажет давление на рубль в сторону девальвации, и потенциально - на доходы бюджета. Но учитывая накопленные запасы, около 80 трлн рублей, профицитный бюджет, Россия переживет рецессию без каких-либо драматических потрясений, если, конечно, она будет не слишком продолжительной. Если затянется на несколько лет, то это будет большое испытание для людей», - пояснил в интервью НСН Андрей Нечаев.
Добавим, сегодня утром на фоне вспышки коронавируса курс рубля упал до минимума с 10 октября. Курс доллара вырос на 1,03% и составил ₽64,74.
По последним данным, число заболевших в мире сейчас составляет 80155 тысяч человек, умерших — 2704 человека, выздоровело — 27723.
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