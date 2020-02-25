Экс-министр экономики РФ: Коронавирус станет триггером запоздавшего кризиса

Существует ли риск того, что мир столкнется с мощнейшим экономическим кризисом в ближайшее время? Как все это отразится на России? С такими вопросами НСН обратилась к доктору экономических наук, профессору Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, экс-министру экономики страны Андрею Нечаеву.

«Я отношусь к тем экспертам, который ждет циклическую рецессию. По прошлому опыту кризиса 2008-2009 годов пора бы уже наступить очередному спаду. Но странная политика Центральных банков этому противодействовала. Рецессия все время отодвигалась. Не исключаю, что история с коронавирусом станет тем самым триггером, который запустит циклическую рецессию. Мировые фондовые рынки всегда волатильны. Предполагать, что при современном уровне медицины в Европе остановить этот вирус не удастся, маловероятно. А вот стать той последней каплей, которая запустит циклическую рецессию, он может», - уверен эксперт.

Андрей Нечаев добавил, что кризис ожидал в первом-втором квартале 2020 года. Состояние России в период кризиса, по его словам, будет зависеть от того, насколько долго эта рецессия будет продолжаться.