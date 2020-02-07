Набиуллина рассказала о влиянии коронавируса на российскую экономику

В то же время, по ее словам, эпидемия, охватившая Китай и распространившаяся в другие страны мира, отражается на экономике в мире.

Накануне глава Сбербанка Герман Греф высказал мнение, что влияние коронавируса на экономику России и банковский сектор может быть значительным. Это произойдет, если эпидемия не будет взята под контроль в ближайшее время. Греф пояснил, что Китай является фабрикой конечных продуктов и компонентов для всего мира.



