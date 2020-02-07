Набиуллина рассказала о влиянии коронавируса на российскую экономику

7 февраля 202015:42

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ситуация с коронавирусом на экономику России повлияла мало. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции, сообщает RT.

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В то же время, по ее словам, эпидемия, охватившая Китай и распространившаяся в другие страны мира, отражается на экономике в мире.

Накануне глава Сбербанка Герман Греф высказал мнение, что влияние коронавируса на экономику России и банковский сектор может быть значительным. Это произойдет, если эпидемия не будет взята под контроль в ближайшее время. Греф пояснил, что Китай является фабрикой конечных продуктов и компонентов для всего мира.


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ФОТО: Виталий Белоусов/РИА Новости
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