Китайское предупреждение. В Пекине возмутились планами ЕС ввести санкции против компаний КНР из-за РФ
В Пекине не довольны намерением Евросоюза ввести санкции в отношении китайских компаний, якобы помогающих РФ. Но варианты поддержки России есть и в обход западным рестрикциям.
Доверие между Евросоюзом и Китаем будет разрушено в случае введения Брюсселем санкций в отношении китайских компаний, якобы помогающих России. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
По словам Ван Вэньбиня, подобные меры обострят раскол и конфронтацию в мире. В Китае призвали Евросоюз «не идти по ошибочному пути», подчеркнув, что Пекин оставляет за собой право защищать свои интересы.
Евросоюз может впервые ввести ограничения в отношении компаний Китая, якобы оказывающих поддержку России на фоне специальной военной операции. Об этом пишет Financial Times.
По данным издания, санкции могут коснуться семи китайских организаций — в том числе 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, Sinno Electronics, Sigma Technology — которых подозревают в «поставках оборудования» РФ, пишет Ura.ru.
Спустя месяц после государственного визита в Москву китайского лидера Си Цзиньпина в Кремль прибыл министр обороны КНР Ли Шанфу. Президент России Владимир Путин накануне провел встречу с министром, официальное мероприятие организовали в выходной день, несмотря на праздник Пасхи. В Кремле такой жест объяснили желанием «подчеркнуть тесный характер отношений» двух стран.
Публицист-китаевед, автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов отметил, что Си Цзиньпин готовится к большому противостоянию с США, в котором Москва играет роль ведущего союзника и надежного тыла.
«У России и Китая в период формирования «большой двойки», которая станет комбинированным центром притяжения многополярного мира, много военных задач: украинская и тайваньская, формирование механизмов союзнического взаимодействия в рамках ОДКБ+, поиск новых форматов глобального управления и роли армий в ней», - приводит его слова RT.
Глава Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в беседе с НСН заявил, что Китай может начать оказывать военную помощь России, но не напрямую.
«Визит министра обороны Китая, то это прямое следствие приезда лидера КНР Си Цзиньпина. Обе стороны договорились о наращивании сотрудничества, в том числе и в военной сфере. В тоже время Китай вряд ли будет оказывать военную помощь России. Это им невыгодно, потому что китайская экономика сильно завязана на экономику западных стран. Если КНР начнет оказывать такую помощь, то будет делать это через продажу товаров двойного назначения, либо через третьи страны – Северную Корею. Что касается России, то в сложившейся ситуации мы будем просить все то, чего не хватает по военной линии», - высказал мнение Котков.
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк предрек охлаждение отношений России и Китая. Об этом он заявил в эфире телеканала «Рада».
Подоляк считает, что для сохранения статуса политически и экономически сильного игрока Китаю придется дистанцироваться от России. Если Пекин продолжит тесное сотрудничество с Москвой, то рискует потерять свое влияние, заявил представитель офиса Зеленского.
Он отметил, что Украина не заинтересована в экономической поддержке России со стороны Китая.
«Стратегический замысел» США и их союзников заключается в провоцировании других государств к военному противостоянию с Россией и Китаем. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании глав военных ведомств стран ШОС в Нью-Дели.
Министр подчеркнул, что противостояние нацелено на нанесение стратегического поражения России и создание угрозы Китаю, пишет Ura.ru. Кроме того, США таким образом пытаются сохранить свое монопольное положение в мире.
Ранее стало известно о планах Еврокомиссии ограничить экспорт в третьи страны из-за обхода санкций в отношении России, напоминает RT.
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