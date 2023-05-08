Китайское предупреждение. В Пекине возмутились планами ЕС ввести санкции против компаний КНР из-за РФ

По словам Ван Вэньбиня, подобные меры обострят раскол и конфронтацию в мире. В Китае призвали Евросоюз «не идти по ошибочному пути», подчеркнув, что Пекин оставляет за собой право защищать свои интересы.

Евросоюз может впервые ввести ограничения в отношении компаний Китая, якобы оказывающих поддержку России на фоне специальной военной операции. Об этом пишет Financial Times.



По данным издания, санкции могут коснуться семи китайских организаций — в том числе 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, Sinno Electronics, Sigma Technology — которых подозревают в «поставках оборудования» РФ, пишет Ura.ru.