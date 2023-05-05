Глава евродипломатии заявил, что Китай не предоставлял оружие России
Китай не поставлял вооружения России для применения в военной операции на Украине. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
По словам главы евродипломатии, КНР имеет «наибольшее влияние» на РФ. Однако Пекин до сих пор не предоставлял оружие российской стороне несмотря на то, что США «расценивают эту возможность».
«И тот факт, что председатель КНР [Си Цзиньпин] поговорил с [президентом Украины Владимиром] Зеленским – хорошая вещь. И мы очень заинтересованы в том, чтобы не подтолкнуть Россию на сторону Китая», — цитирует Борреля РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru