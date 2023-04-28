Шойгу заявил, что Запад провоцирует страны мира на противостояние с Россией и Китаем

«Ярким подтверждением такой преступной политики является конфликт на Украине», — цитирует Шойгу РИА Новости.

Министр подчеркнул, что противостояние нацелено на нанесение стратегического поражения России и создание угрозы Китаю, пишет Ura.ru. Кроме того, США таким образом пытаются сохранить свое монопольное положение в мире.

По словам главы Минобороны, Вашингтон потратил более $5 млрд на «майданный антиконституционный переворот» в 2014 году. Это привело к формированию враждебного националистического русофобского режима на границах РФ.

Шойгу указал, что на фоне угрозы жителям Донбасса и отказа Киева от выполнения Минских соглашений было принято решение о проведении специальной военной операции.

