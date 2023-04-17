«Союзник и надежный тыл»: Запад испугался военного сближения России и Китая
Владимир Путин накануне провел встречу с министром обороны КНР Ли Шанфу. В США считают, что Пекин готов оказывать военную поддержку Москве на фоне конфликта на Украине.
Спустя месяц после государственного визита в Москву китайского лидера Си Цзиньпина в Кремль прибыл министр обороны КНР Ли Шанфу. Президент России Владимир Путин накануне провел встречу с министром, официальное мероприятие организовали в выходной день, несмотря на праздник Пасхи. В Кремле такой жест объяснили желанием «подчеркнуть тесный характер отношений» двух стран.
«Путин провел рабочую встречу с членом Госсовета КНР, министром обороны КНР Ли Шанфу», - объявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Подробностей встречи Песков не озвучил. Он пообещал, что детальная информация появится позже.
Ли Шанфу также поспешил заявить, что выбрал Москву для первого зарубежного визита в новой должности, чтобы подчеркнуть особый характер отношений с Россией. Он отметил, что отношения России и Китая превосходят союзы времен холодной войны, а Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин и вовсе являются друзьями.
«И это знают все у нас в Китае», - добавил Шанфу.
При этом он подчеркнул, что партнерство России и Китая не направлено против третьих стран.
«Отношения Москвы и Пекина строятся на принципах неприсоединения, непротивоборства третьей стороне», - сказал он.
Со своей стороны, Владимир Путин заметил, что Москва и Пекин активно сотрудничают по линии военных ведомств.
«По линии военных ведомств мы работаем так же активно, регулярно обмениваемся полезной для нас информацией, сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия, проводим совместные учения, причем на разных театрах — и в Дальневосточном регионе, и в Европе, и на море, и на суше, и в воздухе», — рассказал глава государства.
Переговоры подобного уровня настораживают коллективный Запад, который уверен, что Китай, так или иначе, оказывает военную поддержку России. Накануне СМИ сообщали об утечке секретных материалов Пентагона, из которых якобы следует, что Пекин уже тайно помогает России в вопросах укрепления военного потенциала. В Китае опровергают сообщения западных СМИ.
14 апреля глава МИД КНР Цинь Ган на пресс-конференции в Пекине со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок заявил, что Китайская народная республика не станет поставлять вооружения ни одной из сторон конфликта на Украине. Кроме того, по словам китайского министра, его страна внимательно будет следить за экспортом товаров двойного назначения.
Несмотря на «мирную» риторику Пекина, дружба России и Китая не вызывает положительных эмоций в Вашингтоне. Сам министр обороны КНР Ли Шанфу вызывает в США много вопросов, он уже находится под санкциями Вашингтона из-за развития военного сотрудничества с Россией. Западная пресса уверена, что назначение Ли на должность главы Минобороны Китая оказалось тщательно продуманным шагом Си Цзиньпина.
Политологи признают, что этот визит в нынешних условиях можно считать не менее значимым событием, чем приезд китайского лидера. Эксперты отмечают, что Соединенные Штаты Америки и страны Евросоюза всерьез опасаются растущего военного сотрудничества России и Китая.
Публицист-китаевед, автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов отметил, что Си Цзиньпин готовится к большому противостоянию с США, в котором Москва играет роль ведущего союзника и надежного тыла.
«У России и Китая в период формирования «большой двойки», которая станет комбинированным центром притяжения многополярного мира, много военных задач: украинская и тайваньская, формирование механизмов союзнического взаимодействия в рамках ОДКБ+, поиск новых форматов глобального управления и роли армий в ней. Ли Шанфу проведет встречи с высшим командованием и, возможно, с Верховным главнокомандующим, а также посетит российские военные академии», - приводит его слова RT.
С ним согласился доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев, который отметил, что Соединенные Штаты самостоятельно подталкивают Россию и Китай к военному сближению.
«Предполагаю, что Китай может начать помогать России в вопросе производства БПЛА вплоть до квадрокоптеров. Во время диалога может быть открыто обсуждение о ремонте военной техники и ввода ее в строй. Китайские товарищи могут нам в этом помочь», - приводит его слова издание «Народные Новости».
Министр обороны Китая пробудет в Москве до 19 апреля. Планируется обсудить вопросы двустороннего взаимодействия в обороне, региональной и глобальной безопасности, пишет «Радиоточка НСН».
20 марта Си Цзиньпин по приглашению Владимира Путина прибыл в Москву. Только неформальные переговоры российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина длились 4,5 часа. Главы государств, как и ожидалось, обсудили двустороннее сотрудничество, ситуацию на Украине, а также предложенный Пекином план по урегулированию конфликта.
Си Цзиньпин назвал дальнейшее развитие отношений с Россией стратегическим выбором Китая.
Визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина сразу после его переизбрания на третий срок показывает, что в Пекине считают Россию самой дружественной страной, говорил ранее в интервью НСН директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин.
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