«Союзник и надежный тыл»: Запад испугался военного сближения России и Китая

При этом он подчеркнул, что партнерство России и Китая не направлено против третьих стран.

«Отношения Москвы и Пекина строятся на принципах неприсоединения, непротивоборства третьей стороне», - сказал он.

Со своей стороны, Владимир Путин заметил, что Москва и Пекин активно сотрудничают по линии военных ведомств.

«По линии военных ведомств мы работаем так же активно, регулярно обмениваемся полезной для нас информацией, сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия, проводим совместные учения, причем на разных театрах — и в Дальневосточном регионе, и в Европе, и на море, и на суше, и в воздухе», — рассказал глава государства.

Переговоры подобного уровня настораживают коллективный Запад, который уверен, что Китай, так или иначе, оказывает военную поддержку России. Накануне СМИ сообщали об утечке секретных материалов Пентагона, из которых якобы следует, что Пекин уже тайно помогает России в вопросах укрепления военного потенциала. В Китае опровергают сообщения западных СМИ.

14 апреля глава МИД КНР Цинь Ган на пресс-конференции в Пекине со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок заявил, что Китайская народная республика не станет поставлять вооружения ни одной из сторон конфликта на Украине. Кроме того, по словам китайского министра, его страна внимательно будет следить за экспортом товаров двойного назначения.

Несмотря на «мирную» риторику Пекина, дружба России и Китая не вызывает положительных эмоций в Вашингтоне. Сам министр обороны КНР Ли Шанфу вызывает в США много вопросов, он уже находится под санкциями Вашингтона из-за развития военного сотрудничества с Россией. Западная пресса уверена, что назначение Ли на должность главы Минобороны Китая оказалось тщательно продуманным шагом Си Цзиньпина.