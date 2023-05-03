Захарова одобрила решение Китая создать делегацию по решению российско-украинского конфликта

Китай занял беспристрастную позицию относительно украинского кризиса и разбирается в текущей обстановке. Такую оценку официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала решению Китая урегулировать российско-украинский конфликт, сообщило агентство РИА Новости.

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Кроме того, Захарова положительно отнеслась к тому, что делегацию возглавит бывший посол Китая в России Ли Хуэй. Дипломат назвала спецпредставителя правительства КНР по делам Евразии одним из главных русистов МИД Китая. Она добавила, что Ли Хуэй многого добился на поприще укрепления связей между Россией и Китаем и помогал реализовывать крупные межгосударственные проекты.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк предрек охлаждение отношений России и Китая. По его мнению, для сохранения статуса политически и экономически сильного игрока Китаю придется дистанцироваться от России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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