Захарова одобрила решение Китая создать делегацию по решению российско-украинского конфликта

Кроме того, Захарова положительно отнеслась к тому, что делегацию возглавит бывший посол Китая в России Ли Хуэй. Дипломат назвала спецпредставителя правительства КНР по делам Евразии одним из главных русистов МИД Китая. Она добавила, что Ли Хуэй многого добился на поприще укрепления связей между Россией и Китаем и помогал реализовывать крупные межгосударственные проекты.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк предрек охлаждение отношений России и Китая. По его мнению, для сохранения статуса политически и экономически сильного игрока Китаю придется дистанцироваться от России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

