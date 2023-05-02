Посол США в Китае заявил о необходимости более эффективных каналов связи между странами
Администрация США и власти КНР нуждаются в более эффективных каналах связи, Вашингтон готов к переговорам с Пекином. Такое заявление сделал посол Соединенных Штатов в Китае Николас Бернс, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что США никогда не стеснялись вести переговоры. По словам Бернса, Вашингтон надеется, что КНР пойдет навстречу в этом вопросе.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что «стратегический замысел» США и их союзников заключается в провоцировании других государств к военному противостоянию с Россией и Китаем. Министр подчеркнул, что противостояние нацелено на нанесение стратегического поражения России и создание угрозы Китаю, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru