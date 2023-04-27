СМИ: Германия обсуждает ограничение поставок химикатов для чипов в Китай

Запрет на экспорт химвеществ является лишь частью пакета мер, который обсуждает правительство для ограничения доступа Китая к товарам и услугам. Отмечается, что химикаты необходимы для производства передовых полупроводников.

Если крупнейшие немецкие поставщики решат присоединиться к ограничениям, это подорвет возможность Китая развивать свою промышленность.

Ранее экс-министр финансов Задорнов назвал пять причин нового экономического кризиса, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

