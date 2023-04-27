СМИ: Германия обсуждает ограничение поставок химикатов для чипов в Китай

Германия планирует обсудить ограничение поставок химикатов для производства чипов, сообщает Bloomberg. В случае санкций страна может присоединиться к торговой войне с Китаем.

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Запрет на экспорт химвеществ является лишь частью пакета мер, который обсуждает правительство для ограничения доступа Китая к товарам и услугам. Отмечается, что химикаты необходимы для производства передовых полупроводников.

Если крупнейшие немецкие поставщики решат присоединиться к ограничениям, это подорвет возможность Китая развивать свою промышленность.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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