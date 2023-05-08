В МИД Китая назвали торговые отношения с Россией честными и прозрачными

Торговые отношения России и Китая открытые и не направлены против третьих стран, заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

СМИ: ЕС может ввести санкции против «помогающих России» китайских компаний

Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз может ввести санкции против компаний из КНР, которые якобы оказывают поддержку России на фоне специальной военной операции.

Комментируя эту информацию, Ван Вэньбинь подчеркнул, что торговые отношения Пекина и Москвы «честные и прозрачные».

«Они ... не подвергаются вмешательству третьих сторон и принуждению», — цитирует дипломата РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
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