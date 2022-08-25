«Как топить зимой?»: Запуск «Северного потока-2» неизбежен

«Это было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем нас попросила Германия», — приводит телеканал CBC слова министра.

Жоли отметила, что Канада по-прежнему не намерена позволять властям России «как-либо оправдывать» политику превращения поставок газа в инструмент давления на Европу.

Так, в середине июня поставки газа в Европу снизились из-за проблем с возвращением турбины для «Северного потока», которые возникли в результате антироссийских санкций. Компания Siemens не могла вернуть агрегаты с техобслуживания из Канады из-за проблем с документами. Из-за этого приток газа в Германию по газопроводу уменьшился до 40% от мощностей газопровода. После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину ФРГ, однако до сих пор оборудование не доставлено в Россию и находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре.