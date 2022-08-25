«Как топить зимой?»: Запуск «Северного потока-2» неизбежен
Россия сократила поставки газа в Европу, а с 31 августа он и вовсе прекратит поступать, на этом фоне у ЕС не остается выбора.
Глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что Канада передаст Германии после ремонта в общей сложности шесть турбин для газопровода «Северный поток», несмотря на поступивший ранее отказ «Газпрома» принять одну из них.
«Это было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем нас попросила Германия», — приводит телеканал CBC слова министра.
Жоли отметила, что Канада по-прежнему не намерена позволять властям России «как-либо оправдывать» политику превращения поставок газа в инструмент давления на Европу.
Так, в середине июня поставки газа в Европу снизились из-за проблем с возвращением турбины для «Северного потока», которые возникли в результате антироссийских санкций. Компания Siemens не могла вернуть агрегаты с техобслуживания из Канады из-за проблем с документами. Из-за этого приток газа в Германию по газопроводу уменьшился до 40% от мощностей газопровода. После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину ФРГ, однако до сих пор оборудование не доставлено в Россию и находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре.
Позднее, 27 июля, «Газпром» остановил для ремонта еще один газотурбинный двигатель Siemens на компрессорной станции «Портовая». В связи с этим поставки газа в Европу по «Северному потоку» сократились вдвое — до 33 млн кубометров в сутки.
А 19 августа «Газпром» и вовсе заявил, что поставки по «Северному потоку» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября. В качестве причины компания назвала ремонт единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. В компании уточнили, что по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн кубометров в сутки.
Как отмечал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», если турбину для «Северного потока» не вернуть из Германии в Россию, то прокачка по газопроводу может и вовсе остановиться.
«Если ничего не делать и отремонтированную турбину не доставить, то рано или поздно "Северный поток" вообще остановится. Для европейцев это проблема, потому что им газ взять в дополнительных объемах не откуда, и это срывает им подготовку к отопительному сезону», - объяснял Юшков.
Между тем Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Москва намерена поддерживать поставки газа в Европу на минимальном уровне для усиления давления в ответ на санкции. Согласно их данным, Москва хочет не позволить европейским потребителям нарастить объемы газа до уровней, необходимых для зимы.
Так, на фоне резкого сокращения поставок российского газа в Евросоюзе нарастает паника. В Германии прогнозируют энергетический коллапс зимой из-за вероятного полного прекращения поставок газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер неоднократно призывали граждан к экономии электроэнергии, воды и тепла.
От безысходности положения страны ЕС в конце июля согласовали добровольное снижение спроса на природный газ на 15% грядущей зимой. Такая мера будет действовать с 1 августа этого года до 31 марта следующего. При этом участники договорились о возможности некоторых исключений из механизма снижения спроса на голубое топливо. Страны сами смогут выбирать способ, как именно добиться необходимого сокращения.
Однако председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что руководство ФРГ начинает понимать безысходность своего положения без российского газа. По его словам, политики уже думают над запуском «Северного потока-2».
«Даже политики сейчас понимают, что энергии не будет достаточно. Обычный народ покупает траву и спички, чтобы как-нибудь топить зимой, люди боятся. Как можно себе представить, что пожилые люди тратят свои пенсии на газ все больше и больше? Это огромные суммы, люди платят 600-800 евро от пенсии. Мы считаем, что мы богатая страна, а не знаем, как топить зимой. Сегодня будет +32 градуса, классная погода, но что будет, когда придет зима? Думаю, политики начинают понимать, что нужно открывать «Северный поток-2», - сказал Зингер.
С политиком согласился и зампредседателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки. Он заявил, что газопровод «Северный поток-2» необходимо открыть как можно скорее, чтобы заполнить хранилища газа на зиму. Хабек подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы у страны было больше энергии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,2 млн+40 231 / сут.
Умерли
384 тыс.+72 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+32 876 / сут.
- На Ставрополье обнаружили пилота разбившегося накануне Ми-2
- Володин оценил ущерб Европы от потери российских туристов в €21 млрд
- В Калининграде задержали планировавшего теракт сторонника «Азова»
- В России запустили новый этап программы туристического кешбэка
- Площадь лесных пожаров в Рязанской области увеличилась на 29%
- В Нижегородской области неизвестный напал на члена СПЧ Каляпина
- В Британии представили пять сценариев развития конфликта на Украине
- Трое американских военных получили ранения при обстреле баз США в Сирии
- Глава форума БРИКС рассказала о возможности России преодолеть последствия санкций
- В Запорожье назвали остановку ЗАЭС «смертельным ударом» для Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru