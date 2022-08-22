Газ в Европе подорожал до $3000 за тысячу кубометров

Ранее в понедельник газ дорожал до $2800 и $2900 за 1 тыс. куб. м. С начала торгов цены на топливо увеличились более чем на 18%, отмечает RT.

Стоимость газа в Европе растет на фоне грядущей приостановки работы последней действующей турбины газопровода «Северный поток». Ранее компания «Газпром» сообщила, что с 31 августа на трое суток остановит агрегат для проведения техобслуживания и планово-предупредительных работ, напоминает Ura.ru.

