Газ в Европе подорожал до $3000 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе продолжают рост, стоимость топлива достигла $3000 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена газа в Европе взлетела выше $2 800 за тысячу кубометров

Ранее в понедельник газ дорожал до $2800 и $2900 за 1 тыс. куб. м. С начала торгов цены на топливо увеличились более чем на 18%, отмечает RT.

Стоимость газа в Европе растет на фоне грядущей приостановки работы последней действующей турбины газопровода «Северный поток». Ранее компания «Газпром» сообщила, что с 31 августа на трое суток остановит агрегат для проведения техобслуживания и планово-предупредительных работ, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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