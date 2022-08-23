На Украине призвали воровать российский газ и продавать его в Европу

Украинские власти должны приступить к воровству газа, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, и самостоятельно продавать его в Европейский союз, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего спикера Верховной Рады, экс-главу правящей партии «Слуга народа», депутата Дмитрия Разумкова.

«Газпром» поставляет газ через Украину через Суджу в подтвержденном объеме

По его словам, энергоноситель принадлежит Москве до тех пор, пока он не пересечет границу ЕС, а, значит, подпадает под украинское законодательство о конфискации российских активов.

Парламентарий выразил уверенность, что Киев должен «оправдывать» свои действия воссоединением Крыма с Россией.

Ранее оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что транзит газа через Украину и Польшу позволит компенсировать перебои в работе трубопровода «Северный поток».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:Российский ГазЕвропаУкраина
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