На Украине призвали воровать российский газ и продавать его в Европу
Украинские власти должны приступить к воровству газа, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, и самостоятельно продавать его в Европейский союз, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего спикера Верховной Рады, экс-главу правящей партии «Слуга народа», депутата Дмитрия Разумкова.
По его словам, энергоноситель принадлежит Москве до тех пор, пока он не пересечет границу ЕС, а, значит, подпадает под украинское законодательство о конфискации российских активов.
Парламентарий выразил уверенность, что Киев должен «оправдывать» свои действия воссоединением Крыма с Россией.
Ранее оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что транзит газа через Украину и Польшу позволит компенсировать перебои в работе трубопровода «Северный поток».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,2 млн+33 059 / сут.
Умерли
384 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
18,3 млн+22 281 / сут.
- На Украине призвали воровать российский газ и продавать его в Европу
- Отец подозреваемой в убийстве Дугиной рассказал, где служила дочь
- Роспотребнадзор: заразиться коронавирусом можно от рыбы и морепродуктов
- СМИ: США не говорят обо всей своей военной помощи Украине
- В офисе Зеленского анонсировали документ о гарантиях безопасности
- СМИ: цена на газ в Европе побила рекорд
- Аналитик: тенденция ослабления рубля осенью может усилиться
- СМИ: туроператоры России полетят на Карибы и в Азию через Турцию
- Диетолог рассказала, что лучше есть во время полета
- В Германии рассказали, кто управляет Зеленским
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru