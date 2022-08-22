В Германии требуют ввести запрет на отключение электричества и газа
Немецкая партия «Левые» требует ввести запрет на отключение электричества и газа гражданам, которые не смогут заплатить по счетам зимой, передает РИА Новости.
Сопредседатель партии Янине Висслер сообщила, что эта мера необходимо для того, чтобы люди не сидели в холоде, если не могут оплатить свои счета.
Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Канаду, во время визита он намерен договориться о поставках сырья на замену российскому. Об этом политик заявил по прибытии в Монреаль, сообщает DPA.
Цена на газ может еще подрасти на следующей неделе, когда Европа накопит в подземных газохранилищах планируемые объемы – подешевеет, но с началом отопительного сезона снова начнет подниматься, рассказал ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru