В Германии требуют ввести запрет на отключение электричества и газа

Немецкая партия «Левые» требует ввести запрет на отключение электричества и газа гражданам, которые не смогут заплатить по счетам зимой, передает РИА Новости.

Сопредседатель партии Янине Висслер сообщила, что эта мера необходимо для того, чтобы люди не сидели в холоде, если не могут оплатить свои счета.

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Канаду, во время визита он намерен договориться о поставках сырья на замену российскому. Об этом политик заявил по прибытии в Монреаль, сообщает DPA.

Шольц заявил о намерении договориться в Канаде о поставках сырья вместо российского

Цена на газ может еще подрасти на следующей неделе, когда Европа накопит в подземных газохранилищах планируемые объемы – подешевеет, но с началом отопительного сезона снова начнет подниматься, рассказал ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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