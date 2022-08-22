В Германии требуют ввести запрет на отключение электричества и газа

Немецкая партия «Левые» требует ввести запрет на отключение электричества и газа гражданам, которые не смогут заплатить по счетам зимой, передает РИА Новости.

Сопредседатель партии Янине Висслер сообщила, что эта мера необходимо для того, чтобы люди не сидели в холоде, если не могут оплатить свои счета.

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Канаду, во время визита он намерен договориться о поставках сырья на замену российскому. Об этом политик заявил по прибытии в Монреаль, сообщает DPA.