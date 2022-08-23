«Трава и спички»: Европу ждут рекордные цены на газ и дефицит ресурсов
Цены на газ достигают небывалых значений, на этом фоне эксперты уверяют, что в Германии уже думают над скорым запуском «Северного потока-2».
Расчетная цена за газ достигла $2861,6 за тысячу кубометров, тем самым поднявшись до рекордной отметки за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. Об этом стало известно 23 августа из данных лондонской биржи ICE.
Отмечается, что в ходе сессии сентябрьские фьючерсы торговались на уровне $2766,5, что выше расчетной цены предыдущего торгового дня на 9%, и уже к 9:16 мск они выросли на 12,7% — до $2862.
При этом вчера, 22 августа, в ходе торгов цена на газ превысила отметку в $3000 за тысячу кубометров. Причиной роста цен на энергоноситель стало заявление «Газпрома» от 19 августа о приостановке прокачки газа по «Северному потоку» с 31 августа по 2 сентября из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая».
Так, в ходе техобслуживания эксперты проведут осмотр масло- и воздухообеспечения, отвода продуктов сгорания, протяжки соединений, а также проверят работоспособность предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха. Если не будет выявлено технических неисправностей, то перекачка газа возобновится до 33 млн кубометров в сутки.
Сразу же после заявления «Газпрома» стоимость сентябрьского фьючерса поднялась на 8% и превысила $2700 впервые с марта. В понедельник, 22 августа, рост цен продолжился, цена перешагнула отметку в $3000 и остановилась на закрытии чуть ниже $2900 за тысячу кубометров.
Ситуация с ценами на газ крайне беспокоит весь Евросоюз. Однако, как заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», цены неизбежно будут подниматься, особенно с началом отопительного сезона.
«Стоит ожидать дальнейшего подорожания. Плюс практически остановлены поставки из Азербайджана в Европу. Там на профилактике находится месторождение, которое является ресурсной базой, откуда идет газ в Европу. Это дополнительный фактор. Когда Европа, как планировала, накопит газ в подземных хранилищах на 80% в сентябре-октябре, может быть, топливо немного подешевеет. Затем начнется отопительный сезон, опять будет дефицит и снова будет подорожание», - пояснил Юшков.
Между тем «газовая» обстановка в Германии оставляет желать лучшего. Как отметил экономист Trinity Bank Лукаш Кованда, ФРГ может решиться на «позорный» запуск газопровода «Северный поток-2» на фоне ухудшения ситуации с запасами топлива. По его словам, осенью или зимой Германия окажется в еще более тяжелом положении.
При этом председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что руководство страны начинает понимать безысходность своего положения без российского газа. По его словам, политики уже думают над запуском «Северного потока-2».
«Даже политики сейчас понимают, что энергии не будет достаточно. Обычный народ покупает траву и спички, чтобы как-нибудь топить зимой, люди боятся. Как можно себе представить, что пожилые люди тратят свои пенсии на газ все больше и больше? Это огромные суммы, люди платят 600-800 евро от пенсии. Мы считаем, что мы богатая страна, а не знаем, как топить зимой. Сегодня будет +32 градуса, классная погода, но что будет, когда придет зима? Думаю, политики начинают понимать, что нужно открывать «Северный поток-2», - сказал Зингер.
Однако ранее вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявлял, что Берлин не должен запускать «Северный поток-2». По его словам, это стало бы «поднятием белого флага» перед Россией.
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