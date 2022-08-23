«Трава и спички»: Европу ждут рекордные цены на газ и дефицит ресурсов

Отмечается, что в ходе сессии сентябрьские фьючерсы торговались на уровне $2766,5, что выше расчетной цены предыдущего торгового дня на 9%, и уже к 9:16 мск они выросли на 12,7% — до $2862.

При этом вчера, 22 августа, в ходе торгов цена на газ превысила отметку в $3000 за тысячу кубометров. Причиной роста цен на энергоноситель стало заявление «Газпрома» от 19 августа о приостановке прокачки газа по «Северному потоку» с 31 августа по 2 сентября из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая».

Так, в ходе техобслуживания эксперты проведут осмотр масло- и воздухообеспечения, отвода продуктов сгорания, протяжки соединений, а также проверят работоспособность предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха. Если не будет выявлено технических неисправностей, то перекачка газа возобновится до 33 млн кубометров в сутки.