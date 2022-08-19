В Германии вновь призвали запустить «Северный поток-2»
Газопровод «Северный поток-2» необходимо открыть как можно скорее, чтобы заполнить хранилища газа на зиму. Об этом заявил зампредседателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки в интервью объединению RedaktionsNetzwerk Deutschland.
По словам политика, федеральный министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек должен сделать все, чтобы у страны было больше энергии, пишет RT. В случае запуска «Северного потока-2» ФРГ получит больше газа, благодаря чему граждане не замерзнут зимой, а промышленность избежит серьезного ущерба. При этом Германия продолжит поддерживать Украину, пишет Ura.ru.
«Тот факт, что к нам поступает газ из России, не делает его лучше или хуже от того, что он поступает из того или иного трубопровода. Газ из "Северного потока-2" не более аморален, чем из "Северного потока-1". Это просто другая труба», — отметил Кубикки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+35 809 / сут.
Умерли
383 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+21 491 / сут.
- Афганистан предложил России полезные ископаемые и изюм в обмен на нефтепродукты
- Володин: Вашингтон готов сделать все, чтобы сохранить свою власть над миром
- В Германии вновь призвали запустить «Северный поток-2»
- В Крыму предупредили об эффекте бумеранга при ударах Киева по полуострову
- СМИ: Авиакомпаниям предложили летать за рубеж на советских Як-42Д
- Систему защиты Запорожской АЭС усилили из-за обстрелов
- Россияне за июнь вывели за границу рекордные $4,7 млрд
- СМИ назвали Байдена символом упадка США
- Посол Таварес: Индонезия готова организовать на G20 встречу Путина и Байдена
- Минпромторг: скачка продовольственной инфляции к концу года не ожидается
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru