В Германии вновь призвали запустить «Северный поток-2»

Газопровод «Северный поток-2» необходимо открыть как можно скорее, чтобы заполнить хранилища газа на зиму. Об этом заявил зампредседателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки в интервью объединению RedaktionsNetzwerk Deutschland.

«Нам нужен газ!»: В Германии заявили о неизбежности запуска «Северного потока-2»

По словам политика, федеральный министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек должен сделать все, чтобы у страны было больше энергии, пишет RT. В случае запуска «Северного потока-2» ФРГ получит больше газа, благодаря чему граждане не замерзнут зимой, а промышленность избежит серьезного ущерба. При этом Германия продолжит поддерживать Украину, пишет Ura.ru.

«Тот факт, что к нам поступает газ из России, не делает его лучше или хуже от того, что он поступает из того или иного трубопровода. Газ из "Северного потока-2" не более аморален, чем из "Северного потока-1". Это просто другая труба», — отметил Кубикки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазСеверный Поток-2Германия
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