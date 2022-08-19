В Германии вновь призвали запустить «Северный поток-2»

По словам политика, федеральный министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек должен сделать все, чтобы у страны было больше энергии, пишет RT. В случае запуска «Северного потока-2» ФРГ получит больше газа, благодаря чему граждане не замерзнут зимой, а промышленность избежит серьезного ущерба. При этом Германия продолжит поддерживать Украину, пишет Ura.ru.

«Тот факт, что к нам поступает газ из России, не делает его лучше или хуже от того, что он поступает из того или иного трубопровода. Газ из "Северного потока-2" не более аморален, чем из "Северного потока-1". Это просто другая труба», — отметил Кубикки.

