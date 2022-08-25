СМИ: Канада готова вернуть все турбины для «Северного потока»

« Это именно то, о чем просила [нас] Германия», — сказала дипломат.

Ранее глава правительства ФРГ Олаф Шольц призвал компанию «Газпром» забрать отремонтированную в Канаде турбину для «Северного потока» и продолжить поставлять газ в Германию.

Siemens готов продолжать обслуживание оборудования «Северного потока».

