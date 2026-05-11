Из квартир в отели: Инвесторы переключили интерес на гостиничный бизнес
Эксперты говорят, что в РФ инвестиционный интерес на рынке недвижимости смещается от жилого сегмента к коммерческому.
В России инвесторы стали больше вкладываться в гостиничный бизнес, чем в жилую недвижимость. Специалисты объясняют это более быстрыми сроками окупаемости. При этом отрасли пророчат сложный год в связи с закрытием части гостиниц и турфирм.
ИНВЕСТОРЫ «ПЕРЕЕХАЛИ»
«Известия» со ссылкой на данные платформы недвижимости «Домос» сообщили, что в России частные инвесторы стали чаще направлять средства в гостиничную недвижимость, отдавая ей предпочтение перед покупкой квартир.
Руководитель платформы Сергей Бражник рассказал изданию, что, если еще несколько лет назад 80% клиентов на юге страны рассматривали исключительно квартиры, то в 2025-м уже 10,5 тысячи сделок пришлось на гостиничные форматы с профессиональным управлением, а с начала 2026 года — еще 3,4 тысячи.
По данным источника, в прошлом году объем вложений в гостиничную недвижимость достиг 60 млрд рублей, что на 57% превышает показатель предыдущего года. При этом отмечается, что в 2026 году рост в гостиничном сегменте продолжается. Сообщалось, что в России собираются открыть примерно 10 тысяч новых гостиничных номеров, что на 20% превышает показатель 2025 года.
Управляющий партнер ГК «Промплан» Никита Бахчеев объяснил, что в РФ инвестиционный интерес на рынке недвижимости смещается от жилого сегмента к коммерческому, в первую очередь к индустриальным объектам. По его словам, по срокам окупаемости коммерческий сегмент значительно выигрывает.
«Наибольший потенциал заложен в земле: на этапе развития индустриального парка она дает максимальный рост стоимости, а после строительства объект обеспечивает стабильный арендный поток. Сегодня коммерческая недвижимость выигрывает за счет более короткой окупаемости, стабильного спроса и масштабируемости. Именно поэтому инвесторы все чаще выбирают этот сегмент вместо привычных квартир», - приводят слова Бахчеева «Известия».
«СЛОЖНЫЙ ГОД»
При этом в апреле издание «Коммерсантъ» писало, что в первом квартале 2026 года в России было ликвидировано 1,08 тысячи компаний, предоставляющих гостиничные услуги. Отмечается, что значение увеличилось на 16,3% год к году, хотя ранее снижалось. По данным источника, среди причин называют сокращение мер господдержки отрасли и общее охлаждение рынка внутреннего туризма.
В связи с этим вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в беседе с НСН предупредил, что придется подготовиться к тому, что 2026-2027 года будут сложными для отельного бизнеса, и какая-то часть номерного фонда действительно закроется.
«2026 год — не простой для гостиничного бизнеса. Здесь есть банально технические моменты. Юридические лица могут закрываться, когда, например, закончился договор аренды гостиницы. Сейчас выросла и налоговая нагрузка, НДС появился на упрощенке, увеличилась ставка турналогов в тех регионах, где он взимается. Так что, я предполагаю, большинство этих закрытых юрлиц касаются малых отелей, но тем не менее это неприятный звоночек, и правительству стоит анализировать причины. Я думаю, что 2026-2027 года будут довольно сложными. Нужно подготовиться, что какая-то часть индустрии будет закрываться. Но, надо понимать, что не каждое закрытие юрлица означает закрытие бизнеса», - объяснил он.
Кроме того, издание «Коммерсантъ» писало, что в первом квартале 2026 года примерно 1,2 тысячи турфирм в России закрылись. Согласно подсчетам сервиса «Контур.Фокус», это на 34,2% больше, чем в 2025-м.
Однако вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов в разговоре с НСН опроверг эту информацию. По его словам, туроператоров и турагентств из Федерального реестра меньше не стало, а на статистику повлияли ликвидированные туристические фирмы, которые и так не действовали.
«Начиная с прошлого года, общее количество туроператоров и турагентов в реестре почти не изменилось в пределах нормальных колебаний. Это учитывая туроператоров по внутреннему туризму и по выездному. Общая цифра туроператоров сегодня — 4 тысячи 565, а турагентов — 39 тысяч 123. Прирост в основном в сфере деятельности туроператоров по внутреннему туризму. Скорее всего, большое количество ликвидированных компаний с ОКВЭДом по туристической деятельности были недействующие и не входили в федеральные реестры», - уточнил он.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что многие регионы неверно восприняли добровольное право вводить туристический налог и вредят развитию внутреннего туризма.
