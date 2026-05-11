Из квартир в отели: Инвесторы переключили интерес на гостиничный бизнес

ИНВЕСТОРЫ «ПЕРЕЕХАЛИ»

«Известия» со ссылкой на данные платформы недвижимости «Домос» сообщили, что в России частные инвесторы стали чаще направлять средства в гостиничную недвижимость, отдавая ей предпочтение перед покупкой квартир.

Руководитель платформы Сергей Бражник рассказал изданию, что, если еще несколько лет назад 80% клиентов на юге страны рассматривали исключительно квартиры, то в 2025-м уже 10,5 тысячи сделок пришлось на гостиничные форматы с профессиональным управлением, а с начала 2026 года — еще 3,4 тысячи.