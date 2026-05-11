СМИ: Фирме Александра Реввы грозит ликвидация

Бизнес шоумена и певца Александра Реввы терпит убытки, одной из компаний артиста грозит ликвидация. Об этом сообщает канал Baza на платформе «Макс».

По данным СМИ, в России у Реввы зарегистрированы три организации, которые занимаются продюсированием музыки и продажей билетов на концерты. Согласно финансовой отчетности за 2025 год, компания артиста «Билеткафе» осталась без прибыли и в убытках. Также суд признал недействительным юридический адрес фирмы, и ей может грозить ликвидация. При этом две другие компании Реввы - «Войс медиа» и «Войс медиа продакшн» - в 2025 году зафиксировали убытки в 19 тысяч и 8 тысяч рублей соответственно.

Тем не менее, Ревва остается востребованным исполнителем. Различные мероприятия, корпоративы и съемки артиста распланированы до середины лета.

«Его гонорар зависит от города: в Москве — 5–6 млн рублей, в городах ближе к столице — около 10 млн, а во Владивостоке и других удаленных регионах сумма может достигать 11–12 млн», - пишет Baza.

Ранее Ревва опроверг информацию о продаже якобы принадлежащей ему недвижимости на Кипре.

