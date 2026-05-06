Туроператоров и турагентств из Федерального реестра меньше не стало, на статистику повлияли ликвидированные туристические фирмы, которые и так не действовали. Об этом НСН рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.

Около 1,2 тысяч турфирм закрылись в первом квартале 2026 года, что на 34,2% больше, чем год назад, пишет «Коммерсант» со ссылкой на сервис «Контур.Фокус». В АТОР говорят, что турагентств с активными продажами стало на 6-7% меньше. Мохов опроверг эти данные и привел официальную статистику.

«Единый Федеральный реестр туроператоров и турагентов Минэкономразвития эту цифру не подтверждает. Начиная с прошлого года, общее количество туроператоров и турагентов в реестре почти не изменилось в пределах нормальных колебаний. Это учитывая туроператоров по внутреннему туризму и по выездному. Общая цифра туроператоров сегодня – 4 565, а турагентов – 39 123. Прирост в основном в сфере деятельности туроператоров по внутреннему туризму. Скорее всего, большое количество ликвидированных компаний с ОКВЭДом по туристической деятельности были недействующие и не входили в федеральные реестры. Малый и средний бизнес просто избавляется от таких компаний, чтобы не тянуть их бухгалтерию и обслуживание – это и дало такую цифру в статистике», - объяснил он.

Собеседник НСН также обозначил тенденцию к перепрофилированию у некоторых туроператоров и турагентов на другие направления по выездному туризму.