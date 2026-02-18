Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников заявил в пресс-центре НСН, что в России есть регионы, в которых сейчас не до туризма, однако туристический налог в этих регионах почему-то есть. Мкртчян отметил, что турналог мешает развитию внутреннего туризма.

«Альянс турагентств России выступает категорически против турналога. Только 12% собираемых налогов идут на туризм. Люди платят из своего кармана непонятно за что. Естественно, отельеры повышают стоимость. В прошлом году турналог составлял 1% от стоимости. В этом году уже 2%. Многие регионы восприняли это добровольное дело как обязательное. Остался единственный регион, который не принял турналог — Крым. Все остальные приняли, к сожалению, и продолжают его зачем-то увеличивать. Даже те регионы, куда туристы не приезжают, ввели турналог», — сказал собеседник НСН.