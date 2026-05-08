«Нам нужны также механизмы, которые будут защищать потребителя от покупки недвижимости в рассрочку, точнее, от тех соблазнов, которые этот механизм сулит. Понятно, что никакой бесплатной рассрочки на дорогостоящих объектах быть не может. Когда речь идет о миллионах рублей, рассрочка означает, что к ним добавляются еще несколько миллионов, в которые прячется цена кредита. Эту схему Банк России еще пару лет назад назвал введением в заблуждение. В реальности это так и происходит», - отметил он.

По его словам, покупатели в таком случае не учитывают всех будущих рисков.

«При рассрочке цена квартиры выше. Так сложилась практика. Людям кажется, что лучше журавль в руках, чем синица в небе, но на деле люди просто доверяют предложению, а не просчитывают все сами. Люди ведут учет доходов и расходов в уме или тетрадках, никакого анализа и реального управления не происходит. В этом случае кредит спрятан в цену рассрочки. И проблема здесь не в том, что вас обманут. Когда человек не сможет платить за рассрочку, продать эту квартиру по цене покупки не получится. Если квартира стоит 10 миллионов, в рассрочку она будет стоить 13 миллионов», - добавил собеседник НСН.

Рассрочку в части выплат следует приравнять к ипотеке, она дается только на период строительства, а у застройщика нет никаких гарантий, что покупатель в итоге завершит сделку, заявил НСН руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик.

