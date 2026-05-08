«У нас пострадал крупный застройщик, который даже просил помощи у государства. В целом это коснулось тех застройщиков, которые продавали большие объемы по рассрочкам, когда у них еще не выполнены обязательства. Да, закредитованность у компаний большая, но более консервативных застройщиков это не коснулось. Я своим клиентам рекомендую сейчас воздержаться от некоторых застройщиков, чтобы не было лишних переживаний. Возможна волна банкротств, для покупателей это не так страшно, потому что деньги защищены до момента строительства. Я думаю, что более крупные застройщики будут покупать более мелких. Уже ведутся такие переговоры, по моей информации. Совсем мелкие могут пойти на банкротство», - рассказала она.

По ее словам, застройщики могут предоставлять разовые скидки, но только в пределах 5%.

«При этом застройщики повышают цены, так как у них есть согласованные финансовые модели, на этом также завязаны банки. Они могут предоставлять какие-то разовые акции или скидки, но это не 15-20%, скидки в рамках 5%, нет такого, что цены упали. Цены растут примерно на 3-5% в месяц. Такая тенденция продержится до конца года», - добавила собеседница НСН.

Застройщики не будут снижать цены или замораживать проекты из-за падения выручки почти на 20% в первом квартале, ситуация стабилизируется в ближайшее время, заявил НСН руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик.

