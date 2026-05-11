В Москве на Кутузовском проспекте в ДТП с тремя автомобилями пострадал человек
11 мая 202612:40
Юлия Савченко
Авария с участием трех автомобилей произошла на Кутузовском проспекте на западе Москвы. Об этом сообщила Госавтоинспекция столицы.
Отмечается, что ДТП произошло на проспекте в районе дома 47.
«Водитель автомобиля "Шкода" не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с двумя транспортными средствами», - указали правоохранители.
При аварии пострадал один человек.
Ранее на Зубовском бульваре в центре Москвы попал в ДТП спортивный автомобиль Ferrari, в котором находился рэпер Navai.
