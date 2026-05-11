В Москве на Кутузовском проспекте в ДТП с тремя автомобилями пострадал человек

Авария с участием трех автомобилей произошла на Кутузовском проспекте на западе Москвы. Об этом сообщила Госавтоинспекция столицы.

Отмечается, что ДТП произошло на проспекте в районе дома 47.

«Водитель автомобиля "Шкода" не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с двумя транспортными средствами», - указали правоохранители.

При аварии пострадал один человек.

