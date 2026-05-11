СМИ: Новая обязательная маркировка запчастей может обвалить рынок авиабилетов

Речь идёт о постановлении кабмина РФ, которое вступило в силу с 1 марта 2026 года. В документ о маркировке радиоэлектронной продукции попали тысячи запчастей для лайнеров Airbus A319, A320, A321.

Представители авиакомпаний и отраслевых союзов указали, что постановление угрожает лётной годности целого флота. Это связано с тем, что авиазапчасти, которые ремонтируют за границей, при возвращении в Россию приходится снова вносить в систему «Честный знак».

«Авиаперевозчики бьют тревогу и просят Минпромторг пересмотреть правила для отрасли — в противном случае грозят сбои в ремонте самолётов, простой бортов и рост цен на билеты», - говорится в сообщении.

