Британия вновь расширила санкции против России
Великобритания ввела новые санкции в отношении России. Об этом сообщило правительство Соединенного Королевства.
Ограничения касаются 85 граждан и организаций.
Так, в санкционный список включили главу Росмолодежи Григория Гурова, начальника движения «Юнармия» Владислава Головина, уполномоченных по правам ребенка в Новосибирской и Херсонской областях Надежду Болтенко и Ирину Кравченко, ряд некоммерческих организаций. Кроме того, Лондон ввел ограничения против Севастопольского государственного университета и Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин».
Ранее Британия расширила санкции в отношении России и ввела ограничения против 18 лиц и организаций.
