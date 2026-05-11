Британия вновь расширила санкции против России

Великобритания ввела новые санкции в отношении России. Об этом сообщило правительство Соединенного Королевства.

Ограничения касаются 85 граждан и организаций.

Так, в санкционный список включили главу Росмолодежи Григория Гурова, начальника движения «Юнармия» Владислава Головина, уполномоченных по правам ребенка в Новосибирской и Херсонской областях Надежду Болтенко и Ирину Кравченко, ряд некоммерческих организаций. Кроме того, Лондон ввел ограничения против Севастопольского государственного университета и Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин».

Ранее Британия расширила санкции в отношении России и ввела ограничения против 18 лиц и организаций.

