«Четверть отмен!»: В туротрасли призвали вернуть «невозвратные» тарифы
Опрошенные НСН эксперты в туротрасли заявили о необходимости сохранения в России невозвратных тарифов бронирования.
Во всем мире существуют невозвратные тарифы бронирования отелей, сказал в пресс-центре НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
«Наивно думать, что стоимость проживания и туров не изменится на фоне отмены невозвратных тарифов. Это огромное поле для разного рода мошенников, которые могут бронировать отели на самые востребованные даты под разные фамилии. Надо обращаться к мировому опыту, принимая такие решения. Во всем мире есть невозвратные тарифы. Это очень популистская мера. Но в то же время в мире действует и система страхования от невозможности поездки. Застраховав свой тур, заплатив небольшие деньги, человек себя страхует от потери денег, но в то же время и гостиница остается в небольшом плюсе», — сказал собеседник НСН.
Вице-президент РСТ Дмитрий Горин, в свою очередь, указал на то, что почти четверть бронирований отменяется.
«Мне непонятно, почему авиации, на транспорте невозвратные тарифы пользуются популярностью и помогают снизить тарифы, а в отелях эта мера после долгих дискуссий не была реализована. Время покажет. Это может однозначно отразиться на доступности внутренних путешествий. Зачастую 25% — аннулирование бронирований», — добавил эксперт.
По данным СМИ, мировой туризм восстановился быстрее ожиданий: в 2025 году зафиксировано 1,5 миллиарда международных поездок, что обещает рекорд в 2026 году. В России за последние годы сильно вырос внутренний туризм, появились новые форматы размещения (хостелы, гостевые дома, кемпинги, глэмпинги), а туристические потоки перестроились из‑за пандемии и геополитических изменений — при том что правила гостиничных услуг в последний раз обновляли еще в 2020 году.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в разговоре с «Радиоточкой НСН» подчеркнул, что главной проблемой, тормозящей развитие внутреннего туризма, является нехватка номерного фонда. По его словам, потребуются годы, чтобы привести в равновесие спрос и предложение в ряде регионов России.
