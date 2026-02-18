Вице-президент РСТ Дмитрий Горин, в свою очередь, указал на то, что почти четверть бронирований отменяется.

«Мне непонятно, почему авиации, на транспорте невозвратные тарифы пользуются популярностью и помогают снизить тарифы, а в отелях эта мера после долгих дискуссий не была реализована. Время покажет. Это может однозначно отразиться на доступности внутренних путешествий. Зачастую 25% — аннулирование бронирований», — добавил эксперт.

По данным СМИ, мировой туризм восстановился быстрее ожиданий: в 2025 году зафиксировано 1,5 миллиарда международных поездок, что обещает рекорд в 2026 году. В России за последние годы сильно вырос внутренний туризм, появились новые форматы размещения (хостелы, гостевые дома, кемпинги, глэмпинги), а туристические потоки перестроились из‑за пандемии и геополитических изменений — при том что правила гостиничных услуг в последний раз обновляли еще в 2020 году.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в разговоре с «Радиоточкой НСН» подчеркнул, что главной проблемой, тормозящей развитие внутреннего туризма, является нехватка номерного фонда. По его словам, потребуются годы, чтобы привести в равновесие спрос и предложение в ряде регионов России.

